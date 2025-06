Gloria Estefan honra sus raíces con su nuevo disco

Gloria Estefan llegó a Estados Unidos cuando tenía sólo dos años y medio, su primer idioma fue el español, porque su mamá quería conservar su cultura cubana. A los seis, aprendió inglés y creció, orgullosa con toda la mezcla latina. Hoy a sus 67 años, lamenta la situación que viven los inmigrantes, porque Estados Unidos es un país formado en su mayoría por ellos.

“A menos que seas un indio nativo, todos en este país somos inmigrantes, tu familia viene de otro lado, aunque sea una, 10 o 20 generaciones atrás. La mayoría de la gente de este país vino de otro lugar, entonces es absurdo lo que está pasando. Entiendo que hay que tener reglas, no puede ser una locura, pero es una pena que a través de todos los años el congreso no haya podido crear una reforma migratoria que tenga sentido, siempre se van de un extremo al otro”, comentó la intérprete.

Estefan señaló que es una locura que las redadas anti inmigrantes, por parte de ICE, estén separando a familias inocentes que lo único que buscan es trabajar y salir adelante, además de que ya hay negocios americanos que van a tener que cerrar, porque los nutren los inmigrantes.

“Se me parte el alma con lo que estoy viviendo. He visto varias cosas, pero nunca la separación de familias, es una crueldad inhumana. Este país no fue fundado con ese sentir la Estatua de la Libertad dice dame tu pobre tus necesitados, es abrir los brazos y deberes me consterna bastante”, agregó.

Como artista, levanta su voz y canta en español para mostrar el orgullo que tiene por su cultura. Su nuevo disco lleva por nombre “Raíces”, el primer sencillo homónimo, es una carta de amor a Cuba, a su familia y tradiciones. El tema fue compuesto por su esposo, el productor Emilio Estefan, quien le pidió que confiara en él para escribirle todo el disco, le dijo que sí y cuando vio ya tenía nueve canciones con las que se identificaba por completo.

“Conecto con todo el álbum, porque las canciones de amor son muy autobiográficas, todas hablan mucho de la relación que hemos tenido y que hemos disfrutado, en diferentes formas, tan iguales y diferentes. Además, Emilio le compuso una a su padre, ‘Cuando el tiempo nos castiga’, e inmediatamente me pone a pensar en mi madre, a quien perdí en el 2017, entonces son canciones que llegan profundamente a nuestra vida personal, pero también son divertidas”, detalló.

“Raíces” está cantando en español, a 18 años de su último material en este idioma y para ella hacerlo en esta lengua es como regresar a casa, por eso un tema que había escrito para su nieto en inglés, decidió grabarlo también en castellano y afirmó que le gusta más.

“En el disco también dejé la versión original, pero el español es más dulce y más apasionado, el inglés es más un idioma de mi mente, del cerebro, hay que estar más controlado por las emociones, por eso el español puede darle rienda suelta y me gustó más”, afirmó.

Otro tema que incluyó en inglés, es “How Will You Be Remembered”, la cual considera es esencial que los jóvenes la escuchen para que piensen en el legado que inevitablemente van a dejar.

DATOS

El disco lo trabajó Emilio, en su mayoría, porque ella compone un musical para Broadway.

Esta obra la prepara con su hija y se llama “Basura”, su estreno está planeado para mayo del 2026.

Está inspirada en la Orquesta Reciclable de Paraguay, que hace los instrumentos con basura.

Sobre la música de las nuevas generaciones, considera que para todo hay gustos.

NÚMEROS

50 años de carrera cumple.

13 canciones tiene “Raíces”.

POR PATRICIA VILLANUEVA VALDEZ

PATRICIA.VILLANUEVA@ELHERALDODEMEXICO.COM

EEZ