Alianza INEA-ONG busca abatir el rezago educativo

El Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA) y la Fundación Vero Hernández firmaron un convenio de colaboración que permitirá fortalecer las acciones educativas dirigidas a personas de 15 años en adelante, que no saben leer ni escribir en Oaxaca.

El objetivo es unir esfuerzos y capacidades que permitan fortalecer los servicios educativos entre las personas jóvenes y adultas, para coadyuvar en el abatimiento del rezago educativo en Oaxaca y contribuir en la meta de alcanzar un México libre de analfabetismo.

El acuerdo signado por el director general del INEA, Armando Contreras Castillo, y la apoderada de la Fundación, Verónica Hernández, establece el promover los servicios educativos del INEA con el respaldo de 850 personas voluntarias vinculadas a través de la Fundación.

Contreras dijo que en Oaxaca existen 350 mil personas que no saben leer y escribir, 386 mil que no terminaron la primaria y 610 mil no concluyeron la secundaria, por ello es urgente atender sus necesidades educativas. Destacó el esfuerzo del Instituto Estatal de Educación para Adultos, pero que con la sociedad civil organizada se avanzará más rápido.

PAL