Presidenta Claudia Sheinbaum y Díaz Mena supervisan avance del nuevo Hospital O’Horán, el más grande del sureste

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y el Gobernador de Yucatán, Joaquín Díaz Mena, supervisaron el avance del nuevo Hospital General Agustín O’Horán, la obra en materia de salud más importante que el Gobierno de México construye actualmente. Con una inversión de más de 4 mil 700 millones de pesos, el hospital beneficiará a más de 2.1 millones de personas del sureste mexicano y será inaugurado en diciembre.

Este hospital contará con 300 camas, 82 consultorios, 16 quirófanos y equipo médico de última generación, lo que lo posicionará como el centro hospitalario más grande del sureste de México y Centroamérica.

En su mensaje, el gobernador Díaz Mena señaló que, con esta obra, se duplicará la capacidad de atención para pacientes pediátricos, así como para quienes esperan cirugías cardíacas o requieren servicios de hemodiálisis, como parte del proyecto del Renacimiento Maya.

Destacó que, por primera vez en décadas, un gobierno está atendiendo de manera directa a este sector, el cual comienza a recibir justicia social con la construcción de un hospital de primer nivel.

Cuando andábamos en campaña, yo le decía al pueblo: ‘Queremos un Yucatán donde haya más camas de hospital que enfermos’. Eso no era un eslogan, era una promesa. Y la estamos cumpliendo con hechos, no con discursos vacíos’, afirmó Díaz Mena.

En su turno, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, confirmó que el nuevo Hospital O’Horán será inaugurado en diciembre para brindar atención a las y los yucatecos, y añadió que, en breve, Yucatán será la entidad número 24 en incorporarse al sistema IMSS-Bienestar.

“La maravilla es que en diciembre se abre este hospital en Mérida, Yucatán, para todas y todos los yucatecos; un hospital extraordinario. ¿Sí saben quién lo construyó? Los ingenieros militares, que son también de lo mejor que tiene nuestro país. No sé si alcanzaron a ver las fotografías, pero va a tener 16 quirófanos de último nivel, perfectamente equipados. Y también deben funcionar los centros de salud, para que las personas no acudan directamente al hospital, sino solo en casos de mayor gravedad”, explicó la presidenta.

Recordó que esta obra es parte de un proceso de transición para consolidar un solo Sistema Nacional de Salud Pública, en el que las mexicanas y mexicanos puedan obtener una credencial que les permita recibir atención en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y el IMSS Bienestar, sin importar su derechohabiencia.

La presidenta Sheinbaum aprovechó para desmentir la información que hay en Yucatán sobre un presunto desabasto de energía eléctrica e informó que hay suficientes plantas de abastecimiento para garantizar electricidad a esta entidad.

Que aprovecho para decir que la campañita esta que traen de que ‘no hay electricidad’, de que ‘no hay suficientes plantas de abastecimiento’. Nada que ver. Hay un programa de mantenimiento normal de Comisión Federal de Electricidad que realiza y hay suficiente energía eléctrica para Yucatán. Y va a haber más, porque viene el gasoducto y también una nueva planta de abastecimiento de energía eléctrica para que no haya engaños, que no haya propaganda que no tiene nada que ver con la realidad”, aseguró Sheinbaum Pardo.