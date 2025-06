Lionel Messi puso su sello en el Mundial de Clubes

Su velocidad ya no es la misma, las piernas ya no le rinden, pero el liderazgo y el toque no se pierden. Lionel Messi por fin puso su sello en el Mundial de Clubes y le dio el triunfo al Inter Miami 2-1 sobre el Porto, en la actividad del Grupo A.

Con el resultado, los de la Florida llegaron a cuatro unidades, empatando, por ahora, en el liderato con el Palmeiras. Ambos cierran la actividad del sector este fin de semana, donde se juegan el boleto a octavos y el primer lugar.

La victoria del Inter es significativa porque, además, es la primera que consigue un club de la MLS sobre uno de la UEFA en un torneo oficial de la FIFA.

Con el empuje de La Pulga, el conjunto de las Garzas tuvo que remontar, tras irse abajo en el marcador desde el minuto 8, en un penalti que concretó Samu Aghehowa y que puso tenso el ambiente del Mercedes Benz Stadium en Atlanta, Georgia.

El cuadro estadounidense se metió de manera constante al área, pero se encontró con las intervenciones del arquero Cláudio Ramos, quien evitó la igualada.

Pero la situación dio un giro. Primero, con el 1-1 de Telasco Segovia (47’) y, cinco minutos más tarde, la voltereta se hizo realidad en un cobro de tiro libre que Messi definió a su estilo.

Inter Miami supo aguantar los embates del cuadro lusitano, que tuvo espacios en el contragolpe que no fue capaz de aprovechar.

La permanencia en el certamen del Porto, así como la situación de Martín Anselmi en ese banquillo, está en entredicho.

