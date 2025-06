Fátima y su vuelo sobre hielo

Escribo de historias, y mis favoritas son historias de mujeres que nos encienden una llama incontenible. Fátima es hija de una de mis hermanas por elección y su historia me toca el alma.

A los cuatro años, mientras la mayoría aprendía a pedalear con rueditas, ella estaba tomando su primera clase de patinaje sobre hielo. Desde el instante en que el filo de su patín tocó el hielo, todos en casa supieron que el alma de Fátima había encontrado su lugar. Cinco meses después, ya estaba compitiendo.

Ahí empezaron años de una montaña rusa de emociones en la que seguimos subidos todos los que la queremos. Los papás de Fátima, tan comprometidos como ella, hacen todos los esfuerzos y sacrificios que el talento natural de su hija demanda.

Desde entonces, el hielo no solo ha sido su escenario, sino su casa, su espejo, su forma de contarle al mundo quién es sin decir una palabra. Catorce años de saltos, coreografías, lesiones, madrugadas, frustraciones, medallas, viajes, más lesiones y una fuerza de voluntad que muchas adultas no logramos ni en teoría. Si hubo una pausa, fue por salud —más de un año lejos de las pistas— pero ni eso la detuvo. Volvió. Porque así son las personas que no eligen un camino: lo fundan. Fátima se enfrentó a dolores físicos que pocos imaginamos, a diagnósticos imposibles y al fenómeno inverosímil de que tu cuerpo no responda a tus instrucciones. Pero Fátima tiene una misión de vida.

En 2024, cuando la Unión Internacional de Patinaje por fin reconoció la modalidad de Danza sobre Hielo individual a nivel internacional, Fátima no solo estaba lista, ya estaba entrenando como si ese reconocimiento existiera desde siempre y para ella. Porque las pioneras no piden permiso. Hoy, con 18 años, es oficialmente la primera mexicana en competir en esta modalidad en escenarios nacionales e internacionales.

Es la prueba viviente de que la perseverancia diaria y la fuerza imparable abre espacios donde antes no los había. Donde nadie había pisado, ella ya dio su primer molinete.

El camino de Fátima no ha sido fácil. Entrenar todos los días durante años para tener solo cuatro minutos en los que te juegas todo. Donde apuestas la validación del esfuerzo invisible.

Fátima eligió un deporte implacable, como ella. Porque el patinaje no solo le dio medallas, le dio carácter. Le enseñó a perder con elegancia, a ganar con humildad, a levantarse con dignidad. Y eso, honestamente, es mucho más que lo que la mayoría de nosotros aprende en una vida entera.

Fátima no está en camino a ser alguien, ni sigue el camino de nadie. Ya es. Ya dejó una huella muy suya. Y lo mejor —sé que lo mejor— todavía está por venir. (Créditos: Cortesía)

