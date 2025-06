Explora los límites expresivos del barro

Con cerca de 70 piezas realizadas en los últimos años, el ceramista Gustavo Pérez presenta Juego Infinito, una exposición que manifiesta la energía y curiosidad de un artista que se ha dedicado más de cinco décadas a explorar el material. Lejos de aferrarse a lo conocido, Pérez se deja guiar por la intuición e incluso por el error, en una constante búsqueda de nuevas formas de expresión.

La muestra, que permanece abierta hasta el 3 de agosto en el Seminario de Cultura Mexicana, va más allá de una simple retrospectiva: “se plantea como una afirmación del presente”. Se trata de obra reciente -creada en los últimos cinco años- que refleja el pulso vital del artista que, lejos de repetirse, continúa explorando los límites expresivos del barro.

"Después de tantos años, la relación con el material es más libre, más confiada. La técnica me permite ahora seguir la intuición. No todo lo que uno imagina es viable, pero ahí está lo interesante: en poner a prueba las ideas", señala Pérez.

Así, la exposición traza una constelación de formas en las que vasijas torneadas, estructuras geométricas, piezas construidas mediante placas ensambladas y composiciones que desafían la gravedad, el vacío y la noción tradicional de objeto utilitario: “Cada pieza es una variación, una permutación de un vocabulario plástico que se ha ido afinando con el tiempo”.

Entre los núcleos “más destacados” está su trabajo en torno: superficies sutilmente pulidas, recorridas por incisiones o cortes que configuran patrones visuales de gran precisión. !No se trata de decoración, sino de escritura: un alfabeto táctil que dialoga con la luz y la sombra. Junto a estas, emergen obras más experimentales, algunas intervenidas con pintura acrílica o témpera tras la cocción, expandiendo así los márgenes convencionales de la cerámica”.

"No tengo un método fijo. A veces las formas surgen como una imagen borrosa; otras veces, es el propio material el que propone el camino", explica.

Y agrega: "No busco la belleza en sí misma, pero si en el proceso todo cae en su lugar y surge algo bello, lo recibo con gratitud. La belleza, si aparece, es una consecuencia, no un fin".

Pérez no idealiza el trabajo con el barro, lo asume como un terreno de riesgo, donde el error puede ser tan fértil como la certeza. "El barro es traicionero. Y eso es maravilloso. A veces uno se equivoca, y en ese accidente aparece una forma nueva, una idea inesperada. Ahí, muchas veces, está la revelación".

Esa disposición a lo incierto -a lo lúdico dentro de lo riguroso- es precisamente lo que da sentido al título de la exposición. "Hay algo de juego, pero también algo profundamente serio en este trabajo. Como en la música: uno juega con un sistema, con reglas, con estructuras. Pero ese juego no termina. Por eso es infinito".

Si bien su obra ha sido central en el desarrollo de la cerámica contemporánea latinoamericana, Gustavo Pérez se resiste a ser encasillado: "Esa vieja discusión sobre si la cerámica es arte o artesanía ya ha quedado atrás. Por supuesto que puede ser arte. Todo depende del enfoque, de la búsqueda. Hay pintura que no trasciende lo decorativo, y cerámica que se convierte en pensamiento visual".

En cuanto a sus referencias, dice, provienen en su mayoría de otros campos. "Lo que más me inspira no es la cerámica. Es la música, la literatura, la poesía. La emoción que me provoca un concierto o un libro es la que verdaderamente alimenta mi trabajo. La cerámica es el medio, pero el impulso viene de otro lugar. Por eso, Juego Infinito no documenta una etapa cerrada, sino que testimonia un proceso en expansión. Es, ante todo, un acto de fidelidad a la transformación".

En la exposición, concluye, el barro no es sólo materia "también es pensamiento, ritmo, intuición y asombro. Quizás la próxima semana haga algo que hoy ni siquiera imagino", confiesa el artista.



ELEMENTOS

Además de su formación técnica, el artista inspira su creación en la literatura, la música clásica y la naturaleza.

Su enfoque artístico se basa en la exploración lúdica y la intuición, buscando siempre nuevas formas de expresión en la cerámica.

Gustavo Pérez fue el primer artista-ceramista mexicano invitado a trabajar en la prestigiosa Manufactura Nacional de Sèvres, en Francia, sumándose así a un ilustre grupo de creadores provenientes de América del Norte.

La formación del ceramista se enriqueció con residencias en Japón, Francia, Hungría y Estados Unidos, donde profundizó en técnicas como la porcelana y la cerámica de alta temperatura.

Su obra ha sido expuesta en instituciones como el Museo del Palacio de Bellas Artes, el Museo de Arte Moderno, el Museo Franz Mayer en México, Los Angeles County Museum of Art y el Museum of Fine Arts en Quebec.

Por Azaneth Cruz

