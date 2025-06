La SEGOB recibe a las madres buscadoras

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, mantuvo un encuentro con colectivos y familias de personas desaparecidas, para fortalecer las acciones en la materia.

Rodríguez compartió que por instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum, dio seguimiento al diálogo con colectivos y familias de personas desaparecidas. “Trabajamos juntos para fortalecer las acciones en la materia, que nos permitan llegar a la verdad y hacer justicia”, sostuvo.

En la reunión estuvo acompañada por el subsecretario Arturo Medina, el historiador Froylan Enciso, y representantes de la Fiscalía General de la República, la CNDH, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas.

PRIORIZAN DENUNCIA

En tanto, en la mañanera, Rodríguez afirmó que en casos de denuncias por propiedades invadidas, no aplicará el programa del Infonavit para que se venda el inmueble a un precio accesible a quienes las ocupen ilegalmente, pues señaló que ninguna autoridad está por encima de un procedimiento penal por despojo.

“Por parte del Gabinete de Seguridad, ahora sí la otra óptica: hay este programa del Infonavit que dice 'no a los desalojos de las viviendas ocupadas', pero nosotros sí le agregaríamos que la excepción está en que si hay alguna carpeta de investigación por un despojo, ninguna autoridad puede pasar por encima de una denuncia”, dijo.

Infonavit anunció que aquellos que habiten una vivienda de este instituto de manera irregular, no serán desalojadas y se les dará la opción de adquirirlas en un esquema de renta con opción a compra.

Sin embargo, la secretaria aclaró que quienes habitan las viviendas del Infonavit de manera irregular cuentan con una carpeta de investigación abierta por despojo, no la podrán adquirir. Además dijo que el Gobierno está a favor de que en la mayoría de los casos en los que no haya una denuncia, se busque una conciliación y no haya desalojos violentos.

Por Misael Zavala y Paris Alejandro Salazar

EEZ