Ifigenia Martínez, insignia de izquierda, feminismo y justicia social, es homenajeada con Sorteo Mayor

Con la celebración del Sorteo Mayor No. 3975 se reconoce el legado y lucha social de Ifigenia Martínez a 100 años de su natalicio, un homenaje que Lotería Nacional y la Secretaría de Cultura, a través del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México (INEHRM), realizan como parte de los festejos que distinguen su memoria.

La directora general de Lotería Nacional, Olivia Salomón, señaló que la entidad distingue a una mujer que lideró y transformó la sociedad mexicana de su tiempo: “A 100 años de su nacimiento, Ifigenia Martínez es reconocida como parte esencial de nuestra conciencia democrática, de nuestra justicia social y de la lucha inquebrantable por la igualdad de género”, aseguró.

Recordó que su personalidad multifacética la llevó a ser economista, académica, diplomática parlamentaria, legisladora, además de feminista y “una mujer profundamente leal a las causas del pueblo de México”, cuyo acto como presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, quedará grabado en la historia al colocar el 1 de octubre de 2024, la banda presidencial a la primera mujer al frente del Poder Ejecutivo, la hoy presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

De esta forma, Olivia Salomón subrayó que con los billetes conmemorativos se recuerda una vida ejemplar: “Ifigenia Martínez encarnó el pensamiento crítico en una era de silencios, la defensa de la soberanía en tiempos de entrega, y la dignidad femenina en un país que aún no sabía mirar a las mujeres como iguales. Y hoy con la presidenta Claudia Sheinbaum llegamos todas”.

Por su parte, el presidente de la Fundación Ifigenia Martínez, Rodrigo Rojas Navarrete, expuso que, en el marco del Centenario de Ifigenia Martínez, la emisión del billete conmemorativo es un acto simbólico que reconoce el legado de una mujer que incidió en la transformación de México.

¡Larga vida al legado de Ifigenia Martínez!” Foto: Cortesía

Homenajeada en ámbitos tanto políticos como académicos

Manifestó que la homenajeada fue pionera en ámbitos tanto políticos como académicos y debido a su carácter crítico, actuó con un comprometido sentido social, por lo que el billete: “Lleva la memoria de una vida dedicada al servicio público, a la defensa de la justicia social, a la economía con rostro humano, y a la lucha incansable por la equidad y la democracia. ¡Larga vida al legado de Ifigenia Martínez!”, concluyó.

Finalmente, el hijo de Ifigenia Martínez, actual titular de la Unidad de Banca, Valores y Ahorro de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Alfredo Federico Navarrete Martínez, agradeció que el billete conmemorativo sea un recordatorio de los valores intrínsecos a Ifigenia Martínez, caracterizada por la vocación de actuar a favor de México, quien utilizó todos los medios a su alcance para lograr un beneficio social, así como una vida ejemplar que será guía para generaciones de mexicanas y mexicanos.

Los resultados del sorteo

El Sorteo Mayor No. 3975 contó con un total de 66 millones de pesos en premios. El Premio Mayor de 21 millones de pesos correspondió al billete de No. 31242, la primera serie fue dispuesta para su venta en canales electrónicos, la segunda serie se remitió para su venta en Monterrey, Nuevo León.

El segundo premio de dos millones 550 mil pesos, correspondió al billete de No. 31899, la primera serie fue dispuesta para su venta en Ciudad de México, la segunda serie se remitió para su venta en Matamoros, Tamaulipas. El tercer premio de 900 mil pesos correspondió al billete No. 19031, la primera serie fue dispuesta para su venta en Nuevo Laredo, Tamaulipas, la segunda serie se remitió para su venta en Tehuacán, Puebla.

En los tres premios, la tercera serie fue dispuesta para su venta a través de medios electrónicos. Los reintegros correspondieron a los números 2, 9 y 1.

La lista con los premios y reintegros se encuentra en: https://www.loterianacional.gob.mx/documentos/listapremios/mayor/mayor3975.pdf

Puedes ver la repetición del sorteo aquí: https://www.youtube.com/watch?v=z1AolDbmGuI