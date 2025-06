Chris Sanders ilumina el Festival de Annecy 2025

El Festival Internacional de Cine de Animación de Annecy 2025, que tuvo lugar del 8 al 14 de junio, se convirtió en un escenario vibrante gracias a la presencia de Chris Sanders, una leyenda de la animación conocida por obras maestras como Lilo & Stitch y The Wild Robot. Durante esta edición, que congregó a 18,200 profesionales de 118 países, Sanders ofreció una conferencia titulada A Conversation with Chris Sanders, firmó casi 1,000 pósters con un diseño exclusivo y participó como jurado en la competencia de cortometrajes, dejando una marca imborrable en el evento.

La conferencia A Conversation with Chris Sanders fue un punto culminante del festival. En un ambiente íntimo, Sanders compartió anécdotas de su trayectoria, desde sus días en Disney hasta su rol como director en DreamWorks. Habló con entusiasmo sobre la creación de The Wild Robot (2024), una película que combina técnicas de animación tradicional y digital, y reflexionó sobre el impacto de Lilo & Stitch, cuyo remake en acción real (2025) ha reavivado la fascinación por Stitch, personaje que él creó y al que presta su voz.

El fervor por Sanders se hizo evidente en la sesión de firmas, donde dedicó horas a autografiar cerca de 1,000 pósters con un dibujo original. Desde las 6 de la mañana, cientos de fans formaron filas en el exterior del lugar, ansiosos por conocer al creador de Stitch. A las 10, cuando Sanders comenzó a firmar, la emoción era palpable: estudiantes de animación, artistas y admiradores de todas las edades celebraron la oportunidad de llevarse un recuerdo único. Este evento reflejó el impacto cultural de Lilo & Stitch, especialmente ahora que su versión live-action domina las conversaciones en redes sociales.

Como jurado de la selección de cortometrajes, Sanders aportó su experiencia y sensibilidad artística al proceso de premiación. Su participación ayudó a destacar trabajos como Les Bottes de la nuit de Pierre-Luc Granjon, ganador del Cristal al Cortometraje. Su ojo crítico y su pasión por las historias innovadoras reforzaron su compromiso con el descubrimiento de nuevos talentos en la animación.

Sanders no es un extraño en Annecy. En 2010, presentó How to Train Your Dragon, una épica aventura que marcó un hito en la animación moderna. En 2013, regresó con The Croods, una comedia familiar que conquistó al público por su energía visual. Más recientemente, en 2024, compartió avances de The Wild Robot, que en 2025 recibió tres nominaciones al Oscar (Mejor Película Animada, Mejor Sonido y Mejor Banda Sonora). Cada visita ha consolidado su relación con el festival, donde su estilo narrativo, que fusiona humor, emoción y música evocadora, ha dejado una huella profunda.

La visita de Chris Sanders a Annecy 2025 fue un testimonio de su influencia duradera. Entre una charla inspiradora, filas interminables de fans y su rol como jurado, Sanders no solo celebró su legado, sino que también inspiró a la próxima generación de creadores.

Por David Sánchez

escena@elheraldodemexico.com

EEZ