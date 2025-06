Sedientos: Una obra acerca de los sueños juveniles

Los jóvenes crecen y olvidan sus sueños, mientras que los adultos pocas veces recuerdan que alguna vez los tuvieron, dice el director teatral Enrique Aguilar. También docente de preparatoria, quiso establecer una vía de comunicación con sus alumnos y así llegó a Sedientos, texto dramático del canadiense de origen libanés, Wadji Mouawad, que regresa a los escenarios mexicanos.

Producida por OníricaLab, la obra se presenta en el Teatro La Capilla con las actuaciones de Antón Araiza, Mel Fuentes y Nabí Garibay en una historia marcada por la memoria, la pérdida y la intensidad de la juventud. Sedientos narra la historia de Boon, un antropólogo forense que hace un siniestro descubrimiento asociado con su pasado. "La potencia radica en que nos presenta a tres personajes muy diferentes entre sí, que están más conectados de lo que ellos mismos creen y el espectador se da cuenta".

Al investigar, Boon descubre que una parte del descubrimiento, uno de los dos cadáveres en el fondo de un río, tiene que ver con su pasado, con los recuerdos de juventud que creía enterrados. De esta manera se enfrenta a pasiones olvidadas, sueños de juventud ahogados. Y la obra se convierte en un viaje de emociones y reflexiones, de rabia, rebeldía, pasión y amor, en busca de un lugar en el mundo.

"Los personajes representan distintos perfiles del ser humano, desde el soñador, el rabioso, el esperanzador, el que no pierde la esperanza y tiene miedo de perderla y lucha por no perderla, hasta el que lucha por ser escuchado y nadie lo escucha, y aquel que precisamente por no ser escuchado, transtocó su vida de maneras insospechadas para él mismo y se da cuenta, no demasiado tarde, demasiado a tiempo para tal vez corregirlo", cuenta.

Créditos: (Especial)

Además de la acostumbrada poética de Mouawad, "ahonda muchísimo en la psique de los personajes y los escudriña, y nos escudriña a nosotros como humanidad de paso, y eso es lo que lo convierte en algo muy gozoso y muy doloroso también, no nada más nos vamos por el lado terrible sino también por el sublime, nos sublima como humanidad, y eso es muy interesante siempre y muy potente, por supuesto".

Sedientos, obra que forma parte de una trilogía dedicada por Mouawad a la juventud, se presenta cada jueves, a las 20:00 horas, hasta el 7 de agosto. La traducción al español es de Humberto Pérez Mortera, la iluminación de Malinali Ríos Vargas, el espacio escénico y mapping son de Edgar Mora, el vestuario de Mario Rendón y la música original y el diseño sonoro de Alejandro Andonaegui y Bruno García Garduño.

Por Luis Carlos Sánchez

EEZ