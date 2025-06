Marlene Garayzar, referente en el mundo fintech

En el mundo de las fintech en México, el nombre de Marlene Garayzar se ha convertido en un referente, por ser la primera mujer en México en fundar una empresa que alcanzó el estatus de unicornio: Stori.

¿Cómo surge la idea de fundar STORI y cuál es su objetivo?

Me gustaría profundizar sobre mi camino profesional para que puedas conocer la relación que hay con Stori.

Desde 2013 e inicios de 2014 inicié en la industria fiintGch, cuando el sector apenas comenzaba en México. En ese momento, mi trabajo consistió en abrir una fiintGch europea en el país y encargarme de la operación. Fue ahí donde me di cuenta del enorme impacto que podía tener la tecnología en la inclusión financiera para todos los mexicanos.

- Recordemos, además, que en ese momento, según datos del Banco Mundial, México estaba en la cuarta posición más baja en términos de inclusión financiera en América Latina, solo por encima de Haití, Nicaragua y El Salvador (Banco Mundial, 2018).

Fue este contexto el que detonó mi interés por emprender una plataforma tecnológica que ofreciera soluciones reales.

La decisión de fundar Stori junto con mis socios nació de una convicción profunda: había enormes áreas de oportunidad en temas de inclusión y salud financiera en México, y entendimos que si nosotros no hacíamos algo al respecto, probablemente nadie más lo haría. Queríamos construir una solución real, desde cero, que confiara en las personas y les diera las herramientas para avanzar.

(Créditos: Daniel Ojeda )

Estábamos seguros de que trabajaríamos por lanzar una solución con impacto tangible en la vida de las personas y así es como llegamos hoy a todo lo que logramos con Stori, una empresa orgullosamente mexicana que trabaja en ser el aliado estratégico de cada usuario, de conocerlo, entenderlo, escucharlo y diseñar soluciones reales para su vida.

A siete años de haber fundado Stori, nuestro objetivo sigue siendo el mismo: abrir caminos para que más personas tengan acceso a un sistema financiero justo, simple y humano.

Hoy, gracias a la innovación y al talento de un equipo altamente calificado, trabajamos cada día para mantenernos como un aliado real en la vida de nuestros usuarios. En cada área de la empresa adoptamos herramientas que nos permiten estar más cerca, responder mejor y crecer junto con quienes confían en nosotros.

La innovación está en nuestro ADN, pero nuestro corazón hoy es la inteligencia artificial. Y la usamos con tres pilares muy claros: amor, eficiencia y rapidez. Porque si la tecnología no mejora la vida de las personas, no está cumpliendo su propósito.

Haciendo una retrospectiva, ¿cuál fue el proceso qué llevó a Stori a convertirse en un Unicornio?

En 2020 lanzamos nuestro primer producto y, dos años después, nos convertimos en el primer unicornio mexicano en ser fundado por una mujer. Para lograrlo nos enfocamos en tres cosas: construir un equipo con propósito, escuchar constantemente a nuestros usuarios y

diseñar productos que realmente respondan a las necesidades, no a lo que el mercado creía que necesitaban.

Fue clave mantenernos disciplinados en lo operativo y mantener al usuario en el centro de nuestro trabajo. Lo más importante es que nunca perdimos de vista el impacto: si millones de personas logran construir un historial, acceder a crédito y manejar su dinero con más confianza, entonces el crecimiento viene como consecuencia.

Considero que convertirnos en unicornio fue el resultado de tener una visión muy clara desde el día uno: hacer de la inclusión financiera en México una realidad para millones de personas, con toda la responsabilidad que conlleva, porque no se trata de dar acceso a un crédito, sino de acompañarlo para que esta oportunidad, detone otras en el futuro. (Créditos: Daniel Ojeda )

Como mujer emprendedora en México, en una industria en la que aún predominan los hombres, representó un proceso de autoreconocimiento en este nuevo rol profesional. Nunca dudé de que puedo lograr lo que quiera, siempre y cuando sea disciplinada y constante con mis metas tanto profesionales como personales.

Ser emprendedor requiere muchas muchas cosas, una de ellas es sin duda la determinación/pasión de lograr resolver ese problema que originó la idea, eso nosotros lo llamamos nuestra misión.

La resiliencia es constante en nuestro viaje. La capacidad de recuperarse rápido de los fracasos y obstáculos. Hemos tenido que alimentar nuestra resiliencia con una fuerte convicción en nuestra misión, es recordar constantemente del porqué hacemos las cosas, como lo indica Simon Sinek. Para nosotros, el unicornio fue sin duda un gran hito pero no determina nuestro éxito. Nuestra plataforma está transformando la vida de muchas personas, proporcionando acceso a servicios financieros de super nivel que alguna vez estuvieron fuera de su alcance. Y eso, para nosotros, es la verdadera medida del éxito.

Con la aparición de las fintechs, ¿en qué punto nos encontramos en México en cuanto a inclusión financiera?

Cuando me realizan esta pregunta, me gusta traer a la mesa un gran hito que marcamos en la historia financiera en México en 2023. ¿Cómo invertían las personas antes su dinero? Pensábamos en bolsa, en banca tradicional con bajísimos rendimientos o en el colchón, pero fue en octubre de dicho año que lanzamos nuestra cuenta de depósitos con un GAT Nominal, jamás antes visto, del 15%. Trajimos a la mesa un beneficio que se podía dar, pero jamás nadie se había atrevido a darlo.

En la actualidad, de acuerdo con la ENIF 2024, el 68% de la población mexicana tiene uno. La tenencia aumentó y los beneficios mejoraron para ellos.

Stori es una SOFIPO consciente de que la tecnología, por sí sola, no resuelve nada. Pero bien aplicada, con empatía y propósito, tiene el poder de reducir brechas estructurales reales. Nos enfrentamos a múltiples retos, el principal es rediseñar el sistema financiero formal para incluir a quienes siempre han estado fuera por diversas situaciones.

El trabajo para reducir brechas y generar inclusión significa cambiar las preguntas que realizamos, no solo optimizar los procesos que ya existen. Y ahí es donde la tecnología, con visión humana, puede marcar la diferencia.

Nuestro corazón es la inteligencia artificial, por ende está en todo lo que realizamos. En Stori es mandatorio que todos los equipos utilicemos IA; tenemos equipo de data, inteligencia de negocios y de analítica de clase mundial.

Es así que creamos estrategias de gamificación con propósito, enfocadas en educación financiera real. ¿Cómo las diseñamos? A partir de datos. Analizamos qué dudas son recurrentes, dónde se atoran nuestros usuarios al usar su tarjeta, qué les genera ansiedad, y a partir de ahí construimos.

Con ayuda de nuestros sistemas de recomendación sabemos qué decir, cuándo, cómo y en qué formato. No es lo mismo hablarle a Jaime en Veracruz que a Rubén en Tamaulipas o a Marisol en Puebla. Personalizamos la experiencia educativa para que cada usuario aprenda a manejar su crédito de forma responsable, interactiva y, sobre todo, útil. Hablamos de vidas, retos y situaciones personales diversas.

También entendemos por qué canal prefieren aprender. Por eso lanzamos campañas antifraude en redes sociales, con contenidos breves y directos que responden justo las dudas que están bloqueando su salud financiera.

Aplicamos algoritmos de segmentación para anticiparnos a comportamientos de riesgo. Si detectamos señales tempranas, intervenimos con soluciones proactivas. Esto no solo mejora la retención y baja la morosidad, sino que protege lo más importante: la estabilidad financiera del usuario.

Porque eso también es un tema importante para Stori, no se trata de crecer por crecer, debemos cuidar que las personas que ya tienen acceso no queden fuera porque no entendieron el producto, se sobreendeudaron o no encontraron acompañamiento.

¿Cómo ha contribuido este panorama a la inclusión de mujeres en el sector financiero?

Stori se enfoca en tener una oferta multiproducto para los usuarios; es decir, tenemos claro que un sólo producto no impacta a todos los segmentos porque hay necesidades y momentos muy específicos.

Todas las mujeres tenemos el poder de tomar control de nuestras finanzas. Pero la realidad es que no todas cuentan con la información, ni las herramientas necesarias para hacerlo. Y eso no es culpa individual, es un reto sistémico.

En Stori lo tenemos claro: si queremos construir un sistema financiero más justo, tenemos que empezar por entenderlo con perspectiva de género.

En ese sentido trabajamos de cerca con Mariana Villasuso, nuestra gerente senior de Políticas Públicas y vicepresidenta de género e inclusión de Fintech México, ya que nos ayuda a analizar los datos de forma distinta, para entender cómo viven las mujeres sus finanzas, y qué barreras enfrentan realmente.

La segunda decisión clave fue integrar a nuestro equipo a mujeres y personas comprometidas

con esa misma visión: construir desde la empatía, la inclusión y el entendimiento.

Ambas estrategias, mirar los datos con otros lentes y sumar voces diversas en la mesa, nos acercan cada día más a un sistema financiero que no solo sea más accesible, sino verdaderamente transformador

Desde STORI, ¿cuál ha sido el comportamiento de las mujeres que acceden a sus instrumentos financieros? ¿Cuál es el perfil de las mujeres que más acceden a Stori?

Nosotros tenemos un ejemplo muy claro de que lo importante es la propuesta detrás, diseñamos una tarjeta con el gigante de moda de comercio electrónico que fue muy bien acogida por las emprendedoras quienes además están creando historial positivo, creciendo en el sistema financiero formal, pero también de forma personal porque su negocio crece, son muy buenas pagadoras. Este es el tipo de productos que hay que mirar y en el que estamos seguros hoy sumamos en la vida de muchas mujeres.

¿Han pensando implementar o han implementado algún instrumento dirigido a la mujer específicamente?

Es muy importante no perder de vista que inclusión financiera es acceso, por lo que nos enfocamos en crear soluciones profundas y sólidas. De nada sirve crear una tarjeta morada o rosa para las mujeres si realmente no comprenden de fondo qué necesitan.

Sería dar por hecho que todas las mujeres necesitan lo mismo o que sólo nosotras necesitamos ciertos beneficios. Trabajamos por crear instrumentos financieros que le permitan al usuario utilizarlo a su favor y para ello es clave entender y sumar a su contexto.

Stori tiene muy claras dos cosas: el futuro nos alcanzó y actualmente las finanzas son ubicuas y personalizadas; habrá que responder con la responsabilidad, ética y personalización necesaria.

Recientemente comenzaron su expansión a Colombia, ¿cómo ha sido este proceso? ¿A qué retos se han enfrentado? ¿Tienen planes de expandirse a otros países de Latinoamérica?

A finales de 2024 anunciamos nuestra expansión a Colombia, y la verdad es que estamos muy emocionados. Lo estamos haciendo paso a paso, con firmeza y con mucho respeto por cada contexto local.

No solo queremos operar ahí, queremos hacerlo bien: entendiendo a fondo el contexto, escuchando a las personas y trabajando en total alineación con la ley y el marco regulatorio del país.

Crecer es abrir fronteras con respeto, conciencia e impacto real. Ese es el compromiso que nos mueve.

¿En algún momento han considerado en convertirse en un banco tradicional?

Somos una SOFIPO, y esa figura legal nos permite tomar estas decisiones, crear los productos que tenemos y ser muy responsables con nuestro usuario. Al final, la confianza de nuestros clientes es nuestro principal activo, y por ello, diseñamos un enfoque claro y transparente para comunicar los motivos de este ajuste. Nos aseguramos de que cada cliente comprenda que esta decisión está basada en garantizar la sostenibilidad y competitividad de nuestros productos en el largo plazo y tomando en cuenta las condiciones macroeconómicas.

Nuestra visión es convertirnos en el principal banco digital y superapp de servicios financieros para el mercado masivo en Latinoamérica, el cual está muy desatendido en dicho sector. Trabajamos por servir a millones de clientes y estamos comprometidos con la sostenibilidad de nuestro negocio a largo plazo.

Para lograrlo, estamos enfocados en fortalecer nuestro corazón, la inteligencia artificial que diseñamos en casa. Vemos mucha oportunidad de trabajo, crecimiento y diseño de soluciones que atiendan a cada vez más segmentos.

Tener la innovación en el centro de la operación mejora la experiencia y fortalece la relación con nuestros usuarios. Porque cuando alguien ve que lo entienden, que lo apoyan y que lo ayudan a crecer financieramente, se genera una conexión auténtica. Se dice fácil, pero es algo que no todos consiguen.

La figura de SOFIPO nos alcanza para lo que ofrecemos y lo que tenemos planeado; sin embargo, en caso de que nuestros usuarios requieran otros productos o servicios, podríamos considerar la licencia.

PAL