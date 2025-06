Alicia Jaziz se roba la escena en la serie Ladrones: La Tiara de Santa Águeda

Con la actuación protagónica de Silvia Alonso y Álex González, llega Ladrones: La Tiara de Santa Águeda, serie de seis episodios que promete tener al espectador al filo del asiento, con lo que coincidió la actriz mexicana, Alicia Jaziz, quien interpretó a Lucía, recordó que desde el primer momento la historia capturó su atención: “En el casting no había información, sólo se hablaba de un robo de una corona valorada en 240 millones de dólares, desde ahí es algo fuera de lo común”.

Uno de los principales atractivos para Jaziz, fue la posibilidad de trabajar en un país extranjero. “La parte de trabajar con españoles la disfruté, porque soy muy fan del trabajo de ellos, de la comedia que hacen y además estar en una comedia romántica porque soy fan del género”, dijo.

El rodaje llevó a la actriz a distintos lugares del mundo, lo cual fortaleció los vínculos del equipo. “Me tocó estar en los tres lugares: Málaga, Madrid y República Dominicana, y eso hizo que en la serie tuviéramos un gran equipo, lo que se logró actoralmente fue por la convivencia.

En Málaga estábamos en un hotel conviviendo todo el tiempo, en República Dominicana siempre fue una fiesta”, comentó Alicia en entrevista.

Ese tipo de cercanía también se reflejó en su relación con Silvia Alonso, con quien compartió tiempo más allá del set. “Es divina, se formó una hermandad, una cosa que pocas veces se logra. Si estábamos muy cansadas nos hacíamos compañía, Silvia y yo éramos casi roommates, porque en el hotel lo único que nos separaba era una puerta que existía dentro los cuartos, entonces de pronto me abría la puerta y me decía, ‘vente a desayunar’”, contó la mexicana.

Aunque Jaziz disfrutó el proceso de rodaje, declaró que hubo momentos exigentes emocionalmente, “nunca me había casado y en un punto me puse muy nerviosa, entonces era mi primera vez y me puse ansiosa y eso lo incluí en el personaje”.

Además, la actriz también enfrentó retos a nivel físico. “Hay una imagen muy bonita mía con una corona puesta, vestida de novia, con una cosa para relajar los cólicos mientras tengo un arnés con el que me iban a colgar y mantenerse en el aire por minutos, eso fue lo más complejo”.

Jaziz declaró que lo que más aprendió de su trabajo en esta nueva serie fue a explorar un género distinto en una cultura diferente. “Contar el ritmo de la comedia, tengo un rato queriendo experimentarlo”.

BULLETS:

Ya disponible en Disney+.

En la serie también participan Asier Etxeandia, Antonio Pagudo y Jan Buxaderas.

Alicia nació el 23 de octubre de 1996 en CDMX.

Participó en la telenovela Mientras haya vida.

Gerardo Salvador Sánchez Arriaga

gerardo.sanchez@elheraldodemexico.com

EEZ