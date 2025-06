Los ciberdelincuentes utilizan figuras públicas creadas con IA para cometer fraudes, advierte experta

Fatima Colín, suboficial de la Unidad de Policía Cibernética, habló en entrevista con Javier Solórzano durante el programa Referente Informativo para Heraldo Radio sobre la importancia de tener cuidado con lo que descargamos, seguimos, instalamos y guardamos en nuestros dispositivos, ya que los cibercriminales utilizan la inteligencia artificial (IA) para cometer fraudes y robar nuestros datos personales.

La suboficial explicó que los ciberdelincuentes, por ejemplo, utilizan aplicaciones financieras y de inversión fraudulentas, así como utilizan figuras públicas y famosas creadas con IA para invitar a las personas a invertir y descargar estas aplicaciones.

También, Fatima Colín detalló que para crear sus estrategias, los cibercriminales buscan lo novedoso, las tendencias, lo que está de moda para acercarse fácilmente a los usuarios de internet. En ese sentido, planteó que se debe dudar de las ofertas muy buenas, y las aplicaciones que piden pocos requisitos, "esto puede ser un punto rojo utilizado por un ciberdelincuente para enganchar a las personas", subrayó.

Todos los usuarios de internet están expuestos a recibir enlaces fraudulentos, advirtió la experta / FOTO: Archivo

Todas los usuarios de internet pueden ser víctimas de un incidente cibernético: Colín

En entrevista para Heraldo Radio, la suboficial de la Unidad de Policía Cibernética explicó que los datos personales son datos sensibles que nos identifican; "compartir el número telefónico, el correo electrónico o simplemente nuestro nombre puede darle a los ciberdelincuentes la posibilidad de hacernos responsables de algo que no hemos cometido", apuntó.

Asimismo, recordó que al navegar por internet no estamos exentos de las ventanas emergentes, la publicidad y los enlaces sospechosos, "no hay que dar click, no porque aparezca una persona famosa y conocida es una propuesta real, una pagina oficial o una venta confiable", determinó Colín.

Revisar siempre los términos y condiciones, las políticas de uso, revisar las calificaciones y reseñas, hacer comparativas, no dejarnos llevar por ofertas que en un minuto pueden cambiar nuestras vidas, si no sabemos con que objetivo van a usar nuestros datos, podemos ser víctimas de un incidente cibernético", advirtió Fatima Colín.

Finalmente, Fatima Colín recordó la importancia de estar siempre atentos y tener conocimiento de todas las alertas que emite la Policía Cibernética a través de sus canales oficiales y sus redes sociales.