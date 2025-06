La gran mayoría de los migrantes respetan las leyes y contribuyen al bien de sus comunidades: obispo Eugenio Lira

El obispo de Matamoros, Reynosa, Eugenio Lira, habló en entrevista con Lupita Juárez durante las Noticias de la Tarde para Heraldo Televisión, sobre las redadas migratorias que se están llevando a cabo en Estados Unidos. El también responsable de la Dimensión Episcopal de Pastoral de Movilidad Humana expresó que con dolor y preocupación ven todo lo que sucede en Los Angeles, y en otros lugares de la unión americana.

Señaló que ha podido estar en contacto con el arzobispo de Los Angeles, el monseñor José Gómez, y también con Mark Seitz, encargado del tema de migración de la Conferencia Episcopal en Estados Unidos, y coinciden en que "no podemos absolutizar, hay que tener claro que no todos los migrantes indocumentados cometen actos delictivos, no todos los migrantes indocumentados son delincuentes".

Habría que decir que la gran mayoría de los migrantes indocumentados se portan bien, respetan las leyes del país que los ha recibido, y contribuyen al bien, no solamente de sus familias con las remesas que envían sino hacen bien a sus comunidades en las que viven y trabajan", afirmó el obispo de Matamoros.

Carta a mis hermanos migrantes

En ese sentido, Eugenio Lira declaró que "es importante hacer esta distinción que permite superar confusiones que pueden llevar a cometer errores, para ver con claridad y tomar decisiones adecuadas en beneficio de todos".

En Los Angeles se están llevando a cabo protestas en contra de las redadas migrantes / FOTO: CUARTOSCURO

La clave es saber dialogar para tener una visión mas completa: obispo Lira

En entrevista para Heraldo Televisión, el responsable de la Dimensión Episcopal de Pastoral de Movilidad Humana citó para los creyentes que "la palabra de dios nos ilumina a tomar mejores decisiones; en la Biblia, en el número 15 del Libro de los Números, dios dice 'no debe haber diferencia entre el extranjero y ustedes'; San Agustín dice 'da a los forasteros lo que recibirás en la patria eterna', es decir, invita a la solidaridad; el Papa León XIV dijo 'nadie debe eximirse de favorecer contextos en los que se tutele la dignidad de una persona sean ciudadanos o inmigrantes".

"Esta es nuestra postura y nos parece importante considerarla, porque la realidad siempre será compleja, decía el Papa Francisco 'es como un poliedro y cada uno desde su perspectiva percibe algo de esta realidad', a las autoridades les corresponde ver una parte del poliedro, pero también a las organizaciones de la sociedad civil, a los ciudadanos, a la iglesia también nos toca, la clave es saber dialogar para tener una visión mas completa y tomar las mejores decisiones", manifestó el obispo de Matamoros.

Finalmente, Eugenio Lira enfatizó que "es un fenómeno muy complejo que requiere muchas operaciones conjuntas, hacer muchas cosas al mismo tiempo de manera ordenada, entre ellas se requiere un sistema de migración que permita que se hagan las cosas bien, de lo contrario la gente seguirá tomando caminos que compliquen la vida a todos, urge un sistema de migración adecuado que responda a la realidad".