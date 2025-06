8.3% dona sangre de forma altruista

México se ha consolidado como un país altruista en diversas ocasiones, sin embargo, la donación de sangre enfrenta un panorama muy diferente, ya que sólo 8.3 por ciento de las personas lo hacen de manera voluntaria, mientras que 91.7 por ciento lo realiza por reposición, es decir, únicamente cuando un familiar o un amigo lo necesita, de acuerdo con datos del Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea.

En el Hospital Juárez de México, el porcentaje de donación altruista es todavía menor, con sólo 2 por ciento de participación.

Francisco Álvarez Mora, jefe del Banco de Sangre del hospital, señaló que “hace falta retomar desde la educación esta cultura de donación, conocer la importancia y los beneficios que este acto puede generar en pacientes que realmente lo necesitan”.

El especialista dijo, en entrevista con El Heraldo de México, que en el Hospital Juárez en promedio se recolectan entre 10 mil y 12 mil unidades de sangre anualmente (cada unidad equivale aproximadamente a 450 ml).

“Buscamos optimizar cada unidad; separamos los glóbulos rojos, las plaquetas y el plasma; de este último obtenemos factores de coagulación. Es decir, que cada unidad puede beneficiar hasta cuatro personas”, comentó.

Según el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), la sangre es un elemento vital que no puede ser reemplazado de otra manera que no sea a través de la donación de sangre. Sin embargo, la falta de información y la desinformación son obstáculos significativos que impiden que más personas se conviertan en donantes.

En este sentido, Álvarez Mora dijo que existen muchos mitos alrededor de este apoyo, “mucha gente piensa que donar sangre engorda, debilita o incluso contagia enfermedades. Al contrario, estimula la médula ósea”.

Por su parte, Luis Fernando Aguirre, biotecnólogo de 30 años, donador voluntario de sangre desde hace 10 años, destacó que el proceso incluye una revisión médica que puede detectar padecimientos.

“Creo que la satisfacción de poder ayudar a los demás es lo que me ha mantenido realizando estas donaciones. Por un tiempo lo hice cada seis meses, ahora lo hago cada año; espero poder hacerlo hasta que muera”, expresó.

Aunque en diversas ocasiones Luis ha intentado fomentar la donación de sangre en su círculo cercano, no ha tenido éxito.

“La mayoría de amigos o familia me han dicho que no lo consideran necesario, no dimensionan el impacto de ser donadores, es lamentablemente”, mencionó.

La Norma Oficial Mexicana establece que los hombres pueden donar hasta seis veces al año y las mujeres hasta cuatro veces, siempre con un intervalo mínimo de 45 días entre cada donación.

Aunque México está muy por debajo de la meta de donación de sangre recomendada por la Organización Mundial de la Salud (OMS), la cual establece que cada país debe tener al menos cinco millones de donaciones altruistas anuales, Francisco Álvarez asegura que sí es posible.

“No podemos seguir esperando a que un ser querido esté grave para donar. Si educamos desde temprana edad y eliminamos el miedo, podríamos construir una cultura solidaria que salve miles de vidas cada año”, finalizó.

Aunque muchas veces existe la voluntad, no todas las personas cumplen con los requisitos necesarios para donar sangre de forma segura, tanto para ellas como para los receptores.

Por eso, la Secretaría de Salud apegada a las reglas normativas establece una serie de condiciones indispensables que se deben conocer antes de acudir a realizar la donación.

Los requisitos principales son tener entre 18 y 65 años cumplidos y pesar más de 50 kilogramos.

En el caso de las mujeres, no deben estar embarazadas ni amamantando, y si han tenido un parto, este debe haber ocurrido hace al menos seis meses.

Además, se debe evitar la donación si se recibió alguna vacuna en los últimos 30 días o si se ha estado enfermo o tomando medicamentos durante la semana previa.

Las personas con diabetes sólo pueden donar si no utilizan insulina, y los hipertensos pueden hacerlo siempre que estén controlados.

También es importante no haber ingerido bebidas alcohólicas durante los tres días anteriores a la donación ni haber consumido drogas en las últimas dos semanas.

Las personas que se han sometido a cirugías deben esperar al menos seis meses antes de donar.

Además, si el donador tiene tatuajes, perforaciones o ha recibido tratamiento con acupuntura, debe haber pasado al menos un año desde que se los hizo.

Por otra parte, Stanford Medicine Children’s Health (SMCH) señala que las células de la sangre se forman en la médula ósea, un tejido blando y esponjoso que se encuentra en el centro de los huesos y que se encarga de generar todos los tipos de células sanguíneas.

Como estas células mueren de forma natural con el tiempo, el cuerpo las reemplaza constantemente. Por ejemplo, los glóbulos rojos duran alrededor de 120 días, mientras que las plaquetas viven aproximadamente seis días.

Además, la SMCH asegura que la sangre, este líquido tan vital que corre el cuerpo, está formada por una parte líquida, llamada plasma, que lleva agua, sales y proteínas. Y también tiene una parte sólida con glóbulos rojos, que llevan oxígeno a todos los órganos; glóbulos blancos, que protegen de enfermedades; y plaquetas, que ayudan a detener el sangrado cuanto el cuerpo sufre de alguna herida.

Como dato extra, pero no menos importante, es necesario conocer los tipos de sangre que existen.

La Cruz Roja afirma que existen cuatro tipos principales de sangre: A, B, AB y O, y cada uno puede ser Rh positivo o Rh negativo. Por ejemplo, si alguien tiene tipo A, puede ser A positivo o A negativo. Conocer el grupo sanguíneo es esencial, especialmente en caso de requerir una transfusión, ya que una incompatibilidad puede poner en riesgo la salud. Además, este dato cobra especial importancia durante el embarazo, ya que una diferencia en el factor Rh entre la madre y el bebé podría generar complicaciones.

Estudios de sangre, como conteo celular, permiten a médicos detectar enfermedades, evaluar el funcionamiento de órganos y monitorear la eficacia de tratamientos. Algunas de las alteraciones sanguíneas más comunes son dificultades para coagular y trastornos por las plaquetas.



