Sissy Cancino: “Moders es la iniciativa que busca fortalecer el papel de las mamás”

Sissy Cancino, CEO de Moders, invitó a las madres que tienen hijos adolescentes a asistir al foro que se realizará estete próximo 14 de mayo en el Teatro Insurgentes de 8:30 a 14:30 horas, donde habrá 12 especialistas hablando sobre los temas más relevantes para enfrentar esta etapa y acompañar a los menores de la mejor forma.

Explicó que “es muy padre poder conectar con nuestros niños pero no es gratuito, exige esfuerzo y conocimiento y exige saber lo que está ocurriendo en el mundo en el que viven los adolescentes”, argumentó que “son adolescentes muy distintos a lo que fuimos nosotros, viven, aprenden y se comunican de una manera totalmente distinta”.

Sissy Cancino alertó sobre el riesgo de la tecnología que enfrentan los menores de edad “hoy nuestros hijos están viviendo un síndrome que se ha desarrollado como resultado de la era tecnológico”, aseveró que se les han quitado todas las libertades en la vida real y se les han dado todas las libertades en la vida digital “nosotros pensamos que nuestros hijos están muy seguros en nuestra habitación, cuando en realidad a través de una pantalla tienen la puerta abierta al mundo”.

“Es como si tú le dijeras, salte a la calle, no me digas, dónde estás, con quién hablas, haz lo que quieras y tú primero no explorarás ese mundo”, advirtió Sissy Cancino.