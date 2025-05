La obra I Am a Dreamer Who No Longer Dreams muestra la vida de los migrantes

La migración, la lucha por la identidad y las decisiones difíciles de quienes buscan una vida mejor se abordan de manera conmovedora en I Am a Dreamer Who No Longer Dreams, ópera contemporánea que se estrena en México y América Latina los días 9 y 11 de mayo en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris.



La obra se inscribe en el ciclo Identidades Migrantes, una iniciativa del colectivo Escenia Ensamble, creado por el dramaturgo Ragnar Conde que pone el foco en problemáticas actuales como la deportación, el desarraigo y la construcción de la empatía entre personas migrantes.



“La trama sigue a Rosa Hernández, una mujer mexicana deportada tras vivir de manera indocumentada durante 25 años en Estados Unidos. Luego de participar en una manifestación en la que muere un bombero, es acusada de homicidio imprudencial y enfrenta la deportación, dejando atrás a su hija, nacida en ese país. En medio de su lucha, recibe el apoyo de Singa Loh, una abogada migrante con quien desarrolla una profunda relación de sororidad. La obra resalta la humanidad que se oculta tras las etiquetas asignadas a los migrantes, invitando al público a repensar sobre las historias individuales detrás de las cifras”, explicó Alberto Alonzo, director orquestal de la ópera y director musical del México Ópera Estudio (MOS).



Con libreto de Cerise Lim Jacobs y música del compositor Jorge Sosa, I Am a Dreamer Who No Longer Dreams se caracteriza por tener un lenguaje musical accesible y actual. “No solo es una obra emotiva -agrega Alonzo- , también conecta con problemáticas contemporáneas a través de una sonoridad única”.



El elenco está encabezado por la mezzosoprano Mariel Angulo como Rosa y la soprano Tania Solís como Singa Loh. Completan el reparto las sopranos Jessica García, Ana Silvia Sánchez y Belinda González en papeles secundarios, así como las jóvenes cantantes Regina Neri y Valentina Pérez, quienes interpretan a Rosa y Singa Loh en su infancia, respectivamente.

Créditos: (Especial)

“Uno de los aspectos más distintivos de esta ópera es su fusión de estilos musicales: bolero, rock, música tradicional mexicana y asiática, heavy metal y música incidental. Esta mezcla genera una experiencia operística rica y diversa, que acerca el género a nuevas audiencias”, señaló Conde.

Y agregó: “la obra busca ir más allá de los estereotipos y crear un espacio de entendimiento sobre las historias humanas detrás de las noticias sobre migración. Al mismo tiempo, ofrece a las nuevas generaciones una vía de acceso a la música clásica”, destacó el director escénico.



El ciclo Identidades Migrantes, que tomará diferentes escenarios en el país, incluye las óperas A Cherry With a Gold Kiss de David Mastikosa, Chicanísimade Carla Lucero y Generación Perdida del propio Jorge Sosa para explorar temas vinculados a la migración, los derechos humanos y las desapariciones forzadas desde una óptica contemporánea y global.



Cabe destacar que, aunque Jorge Sosa es originario de la Ciudad de México, ha desarrollado su carrera en Estados Unidos, por lo que esta será la primera vez que una de sus óperas se presente en su país natal.



I Am a Dreamer Who No Longer Dreams estrenó originalmente en 2019 por la compañía White Snake Projects en Boston -organización comprometida con el activismo social a través de la ópera-, y llegó a México un año después derivado de la colaboración entre el compositor y el fundador de Escenia Ensamble.



ELEMENTOS

Identidades Migrantes es un ciclo operístico que presenta temáticas sociales como migración, identidad y derechos humanos.

I Am a Dreamer Who No Longer Dreams es la obra inaugural del ciclo y se presenta por primera vez en México y América Latina.

La ópera fusiona lo tradicional con lo contemporáneo, aportando una evolución al género operístico.

Las funciones son el 9 y 11 de mayo a las 20:00 y 17:00 horas respectivamente en el Teatro Esperanza Iris.

El 17 y 18 de mayo se presenta en el Teatro San Benito Abad de Cuautitlán Izcalli.

Escenia Ensamble impulsa la ópera contemporánea como herramienta de transformación social.

Participan más de 80 niños de los coros infantiles Huitzilli (dir. Ruth Escalona) y Vox Coeli (dir. Edgar Flores Magaña).

Por Azaneth Cruz

EEZ