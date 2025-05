Rosa Icela Rodríguez re reúne con colectivos y familiares de personas desaparecidas

Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Gobernación, se reunió este jueves 8 de mayo con representantes de colectivos y familiares de personas desaparecidas, con el fin de apoyar a la ciudadanía para encontrar a sus seres queridos.

En sus redes sociales, la funcionaria federal destacó que estos encuentros se llevan a cabo por instrucción de la presidenta de México Claudia Sheinbaum Pardo. En esta reunión participó también el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Segob, Arturo Medina.

Palabras de la segunda intervención de la secretaria de gobernación, Rosa Icela Rodríguez, durante las mesas de diálogo sobre la agenda de desaparición y búsqueda de personas con colectivos

Muy buenas tardes a todas y a todos.

Yo quería hacer un corte aquí para decirles, otra vez, muchas gracias por su tiempo y su disposición para concretar este diálogo abierto, respetuoso, transparente y colaborativo.

Hablaron ustedes con total libertad, los escuchamos con respeto, y apreciamos y valoramos el esfuerzo que ustedes hicieron hoy para que nos pudiéramos escuchar. O sea, ustedes a nosotros, nosotros a ustedes. Pero como alguien dijo aquí: que no queden las palabras en palabras, sino que se conviertan en hechos, en avances.

En avances para combatir la impunidad y en avances para evitar repeticiones, y eso sí está en manos de la autoridad, pero también de las colectivas del día de hoy.

¿Por qué? Porque son valiosas sus propuestas, sus críticas, sus quejas, sus comentarios y sus propuestas. Todo lo que ustedes, el día de hoy dijeron, no es para decir: “esto no tiene sentido”. Todo tiene sentido.

Evidentemente que las leyes, perfeccionar las leyes, porque las leyes no son estáticas, siempre tienen cambios, reformas. Y la propuesta es que esos cambios, esas reformas las hagamos de la mano con ustedes.

Para buscar lo nuevo que ustedes, por ejemplo, hoy traen aquí. Hablan ustedes de mejorar sus condiciones de salud, hablan ustedes de mejorar las condiciones de bienestar; de que necesitan seguridad para las madres buscadoras.

Hablan de varias propuestas que nosotros aquí hemos escuchado. Ustedes lo dicen de diferentes formas y nosotros estamos tomando nota para que, al final, la reforma o las propuestas y protocolos salgan de la mano con ustedes.

Eso es lo que estamos haciendo el día de hoy. Sí, hay propuestas y cuestiones particulares, no todos los colectivos tienen el mismo modo de pensar o los mismos planteamientos, porque los casos son distintos. Cada caso, de suyo, es distinto, pero todos tienen razones y tienen verdades en sus planteamientos. No desdeñamos nada, no desdeñamos la ausencia ni desdeñamos el dolor.

Entonces, cómo hacemos unos mejores protocolos para que haya una mejor coordinación; cómo para que las leyes no sean para afectar, de ninguna manera, a víctimas o a familiares de desaparecidos. Ustedes participaron en la primera parte de la ley.

Vamos a ver si es necesario cambiarse, a lo mejor no es necesario y dejarse como estaba, pero quisiéramos que quedaran más claras las obligaciones y que no dependiera de si hay o no recurso, sino que fuera por ley lo que ustedes están solicitando.

Son cosas así, que tienen ustedes que participar el día de hoy, en ver cómo se aterrizan esas propuestas, que no queden al aire. Y que las instrucciones que ya ha dado la Presidenta, por ejemplo, respecto a los casos de larga data, ya se conviertan en realidad y no discutamos si hay presupuesto o no, son cosas que se tienen que cumplir; que se han venido cumpliendo, pero que no hemos concluido.

Entonces, vamos a avanzar en esto. Por eso, es muy importante, cada una de las propuestas son distintas y cada quien tiene su modo de decirlas. Hay diferentes formas de exponerlas, pero todas son importantes.

Hoy estamos escuchándolos a ustedes, pero hemos escuchado a varios colectivos, y hay alguien que lo dice en forma de libro, ¿no? Es una investigación y una aportación que ustedes están haciendo. Hay alguien que lo dice con una canción; hay otros que lo dicen con un poema; otros que lo dicen con una exigencia clara y precisa o con lágrimas, todos desde su dolor, pero a todos los respetamos.

Este espacio nos da la oportunidad de coincidir, de ver qué se puede mejorar; de ver qué se tiene que quitar, porque no sirve, porque no se ha cumplido.

Y nosotros los escuchamos desde su sentir, de cuáles son sus problemáticas ahora, y que este proceso de búsqueda, de localización e identificación de sus seres queridos siga adelante.

Nosotros queremos hacer el planteamiento de que todo lo que ustedes han dicho y que van a continuar diciendo esta tarde, se pueda sistematizar, que pueda tener un orden y que ustedes mismos digan estas son nuestras prioridades.

Y esa es la apuesta que el día de hoy tenemos. Insisto, todo es válido, nada se tiene que desdeñar. Pero qué cosa es lo que el día de hoy estas colectivas están diciendo: “esta es mi prioridad en materia de búsqueda, en materia de identificación, en materia de bienestar”.

Nosotros estamos aquí para escucharlos, estamos aquí para seguir la instrucción de la Presidenta de construir, mejorar, reforzar la política pública en materia de desaparición de personas.

Qué cosa es lo que conjuntamente podemos hacer, desde sus experiencias, desde la parte de la atención que ustedes han tenido con toda esta problemática.

Entonces, yo diría que los servidores públicos que estamos el día de hoy aquí, tenemos no solamente la instrucción de cumplir, sino que tenemos una convicción de que podemos mejorar estos procesos en conjunto con ustedes.

Así que les invitaría a que, ahorita, por la tarde, podamos estar construyendo ese proceso de sistematizar lo que ustedes quieren ir haciendo. Si un punto es relativo a la cuestión de la niñez; si otro punto es relativo a la cuestión de los derechos; a los temas de búsqueda, pero desde el punto de vista de investigación, de las fiscalías, que hagamos un resumen de todo para poder salir adelante.

Ya llevamos un poco de camino escuchando a los demás colectivos, a otras personas que, igual que ustedes, tienen esta problemática, pero el día de hoy quisiera que aprovechemos para aterrizar muy bien las propuestas. Y como alguien dijo aquí, que no se quedaran solamente en palabras.

Esa es la propuesta y nosotros hemos estado trabajando, pero todavía no es suficiente. Por eso, vamos a seguir hablando.

Este es un primer encuentro; vamos a seguir trabajando si ustedes así lo quieren, si ustedes así lo aceptan, para llevar a cabo estos cambios, estas transformaciones, estas propuestas.

Insisto respetamos a todos, a todas. Todos tienen un por qué decir de sus propuestas y entiendo que hubo una división hoy de temas; cada quien trae sus temas, pero cómo hacemos para hacer una propuesta.

Y aquí está Froylán Enciso, quien quedaría como enlace, precisamente para hacer este documento.

Nosotros estamos en toda la disposición de aceptar las propuestas que ustedes están haciendo; lo que sea viable, posible, lo vamos a hacer. No tengan duda de que lo vamos a hacer; ustedes no se van a ir, nosotros no nos vamos a ir, así que estamos obligados, estamos condenados a trabajar.

Y quiero agradecer hoy la presencia de los servidores públicos también, no solamente a ustedes. Y quisiera pedirles a los servidores públicos que están aquí, encargados de los distintos temas, que apoyemos con las cosas precisas.

Una cosa son los cambios de leyes, de protocolos, de normativas, el propio plan de búsqueda, en fin, pero otra cosa muy distinta son las peticiones particulares que ustedes tienen. Y yo les pido a los servidores públicos, servidoras que están el día de hoy aquí, que nos ayuden a la atención, porque de todas maneras yo tendré que llevar un reporte a la Presidenta para decir quién está atendiendo y quién no lo está haciendo.

Y no tengo ningún tema en poderlo hacer, al mismo tiempo que les agradezco su trabajo, al mismo tiempo que les exigimos que nos ayuden en lo que ustedes están pidiendo, y que me digan por qué sí y por qué no. Eso se los pido, por favor, a los compañeros que estamos en la mesa.