Vamos por sentencias claras, comprensibles y humanas: Cinthia Montserrat Ortega, candidata a Magistrada del PJF

Cinthia Montserrat Ortega Mondragón, candidata a Magistrada en Material Civil del Primer Circuito del Poder Judicial de la Federación (PJF), asegura que de ganar la elección judicial del 1 de junio se espera lograr uno de los grandes cambios de la reforma judicial, que las sentencias sean claras, comprensibles y humanas.

Así lo declaró en entrevista con Adriana Delgado para El Dedo en la Llaga de Heraldo Radio, en donde destacó que su visión de la justicia sea es que las sentencias respondan a las realidades sociales que viven los mexicanos:

"Las sentencias deben ser claras, comprensibles y humanas, tenemos que hacer la justicia accesible a las personas, es importante porque deben ser humanas y que sí respondan a las realidades sociales", declaró la candidata, quien es egresada de la UNAM y que también cuenta con estudios de maestría por parte de la Universidad Panamericana.

Con 15 años de experiencia dentro del PJF, Ortega Mondragón, aseguró que en su trayectoria profesional ha transitado por todos los procesos que implican la carrera judicial, y lo que la ha llevado a postularse como candidata es el amor que tiene hacia su profesión, externó.

Nuestro sistema judicial tiene muchas deficiencias: Ortega Mondragón

Cinthia Montserrat Ortega dijo que el sistema judicial mexicano cuenta con muchas deficiencias, no obstante, como los jueces, magistrados y ministros se encuentran dentro del mismo muchas veces no las ven, en ello radica la importancia de este proceso electoral, destacó, en que los ciudadanos las y los conozcan.

"Gran parte de nuestra función no se conoce, incluso todavía hay mucho desconocimiento; por eso estos foros a los que he acudido están abonando a que la gente nos conozca y sepa qué estamos haciendo, la manera como impactan nuestras decisiones no solo en la sociedad sino en sus vidas".

Aseguró que si bien ha sido un reto salir a las calles a dar a conocer sus propuestas y que la gente la conozca, confía en que voten por ella, la candidata número 18 de la boleta rosa: "Necesitamos cambiar todo el sistema judicial desde abajo, porque el vicio no solo está arriba viene de raíz, (por ello) sí es importante que en estos puestos llegue gente preparada, gente que realmente conoce desde adentro el poder judicial", enfatizó.