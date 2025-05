La rebelión de Star Wars continúa

La precuela de “Rogue One”, que a su vez es precuela de “Star Wars: episodio IV”, “Andor”, llega con su segunda temporada para mostrarnos cómo fue el camino para poder robar los planos de la famosa Estrella de la Muerte.

Genevieve O’Reilly, quien interpreta a “Mon Mothma”; una política que apoya a la rebelión; declaró que le tiene un especial cariño a su papel. “Conocí a este personaje hace 20 años, era un rol pequeño en ese momento, pero aun así fue importante para mí, y luego revisitar al personaje en ‘Rogue One’, eso fue muy especial porque jamás creí que tendría la oportunidad de explorar tan detalladamente a ‘Mon’”.

Sobre la relación que tiene la actriz con su personaje, O’Reilly resaltó la habilidad de la escucha y la tolerancia. “Entiendo el poder de la colaboración. Comprendo lo importante que es sostener la mano de alguien que tiene opiniones diferentes a las mías, en vez de solo llevarle la contraria”.

Genevieve señaló que lo más complicado fue cumplir con los altos estándares que se tenían, pero por fortuna, tenían buenos cimientos gracias al guionista, Tony Gilroy. “Creo que el reto era llegar a las expectativas de lo que esperábamos poder hacer, afortunadamente teníamos el extraordinario guion de Tony con tanta complejidad, con todos estos mundos diferentes, tantas culturas. Son muchas historias en una sola pieza”.

El mexicano y director de los tres últimos episodios de esta segunda temporada, Alonso Ruizpalacios, también comentó que el trabajo de Tony hizo más sencillo su papel en la dirección. “Fue un proceso muy estimulante desde la escritura, porque todo viene desde ahí. Él pasó mucho tiempo pensándola, entonces la interpretación para uno se vuelve más fácil”.

Por otro lado, el actor mexicano Diego Luna, quien es protagonista de la serie, compartió su felicidad por el proyecto y agradeció el apoyo que ha recibido. “Me llena de orgullo, me da muchísima alegría haber sentido el cariño de toda la gente, el cariño de todos los que han seguido la historia desde ‘Rogue One’”.

También sobre los aficionados de la saga, Genevieve indicó que ha tenido una buena interacción con la comunidad a diferencia de lo que se dice sobre ellos. “Los fans de Star Wars son un gran colectivo de gente que ama las historias y eso es justo lo que más me apasiona. Me encanta que tengan opiniones, amo que diferentes personas quieran historias distintas. Desde mi experiencia hay mucha positividad con los fans de la saga. Cuando he llegado a trabajar en los escenarios, a veces ellos me esperan en la salida y siempre son muy respetuosos y entregados”.

“El cast que tenemos en Andor es realmente especial. Hay muchas personas de diferentes edades, etnias, géneros o identidades. Es verdaderamente muy diverso, y Diego lideró a ese elenco espléndidamente. Él es tan carismático, positivo, generoso, un gran ser humano y es un líder muy amable. Nos guió con gracia, humildad y ambición y fue un gran placer y honor para mí poder trabajar con él”, mencionó Genevieve.

Los primeros seis episodios de “Andor”, ya están disponibles en Disney+ y la otra mitad será estrenada el 7 y 14 de mayo.

Amor a México

Tanto Genevieve O’Reilly como Diego Luna, visitaron la Ciudad de México para promocionar la serie, en lo que fue un encuentro muy emotivo para ambos actores. “Yo tengo que agradecerle a Lucasfilm y a Disney que me hayan dado la oportunidad de vivir esto con ustedes y regresar aquí y poder decir gracias en español, gracias a ustedes y a todos los nos han ayudado a amplificar el mensaje”, declaró Diego.

Por su parte Genevieve indicó que se sintió muy feliz por estar en el país acompañada por su compañero mexicano. “Es muy especial estar aquí entre ustedes y su cultura y estar aquí con Diego. Es un genial embajador de su país y él siempre lleva a México consigo mismo a donde sea que vaya”.

“La gente, la comida y la vibra que tienen. Hay una bella electricidad natural entre ustedes. Es encantador estar aquí”, agregó la actriz sobre lo que más le gustó de México.

Genevieve interpretó a “Mon Mothma”, en “La Venganza de los Sith”, hace 20 años, aunque su participación fue eliminada del corte final.

Diego Luna ganó mejor interpretación masculina en teleserie en los Premios Platino por su participación en “Narcos: México”.

“Andor”, ha sido el proyecto de acción real de Star Wars mejor calificado de la historia.

Genevieve participó en la película “Tolkien”.

