Verónica de Gyves visita a estudiantes y mujeres abogadas en Coahuila

En el marco de su gira nacional, la Consejera de la Judicatura Federal y candidata al Tribunal de Disciplina Judicial, Eva Verónica de Gyves Zárate visitó el estado de Coahuila donde sostuvo reuniones con mujeres abogadas y estudiantes de derecho de la Universidad Vizcaya de las Américas.

En dichos encuentros, la candidata resaltó las oportunidades que presenta el nuevo Poder Judicial para recuperar la confianza de la gente y reforzar el compromiso con la justicia de las y los servidores públicos que lo conformen. La candidata compartió que hacer la campaña y realizar los recorridos en comunidades que los juzgadores no visitan normalmente, la han hecho reflexionar sobre la importancia de acercar la justicia a las personas.

Al hablar con la gente, asumo un compromiso, el de ser mejor servidora pública y me recuerda cuando me gradué y me comprometí a defender a la gente”, enfatizó.