Rodrigo Galván de las Heras resalta aprobación ciudadana del 81% de la Presidenta Claudia Sheinbaum

Rodrigo Galván de las Heras, director general de "De las Heras Demotecnia", habló en entrevista con Oscar Mario Beteta para Heraldo Radio de la encuesta sobre la presidenta Claudia Sheinbaum que se realizó el fin de semana pasado del 3 y 4 de mayo del 2025, donde obtuvo un 81% de aprobación ciudadana.

Al respecto, destacó que esta encuesta se realiza cada seis meses y pudieron dar cuenta que la mandataria federal arrancó con una popularidad muy parecida a con la que arrancó el expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO). "Tal vez la única diferencia sea que los negativos de la doctora Sheinbaum son menores a los que tenía Andrés Manuel. Parece que hoy los mexicanos, gente que no votó por Morena, gente que no ha estado a favor de ese movimiento, hoy, por las formas de ella, no lo ve tan mal", apuntó Galván.

A su vez, el director señaló que en la encuesta también preguntaron sobre el desempeño de los últimos Presidentes de la República, desde Carlos Salinas de Gortari hasta Andrés Manuel López Obrador, y quien tiene la mejor evaluación es AMLO, después le siguen los panistas Felipe Calderón y Vicente Fox, Ernesto Zedillo, Enrique Peña Nieto y al último Carlos Salinas de Gortari.

Sheinbaum arrancó con una popularidad muy parecida a la de AMLO: Rodrigo Galván / FOTO: Archivo

Popularidad de AMLO se debe a los programas sociales: De las Heras

En entrevista para Heraldo Radio, el director general de "De las Heras Demotecnia" consideró que la gran popularidad del ex presidente Andrés Manuel López Obrador se debe a los programas sociales, y afirmó que la muestra para esta encuesta fue nacional, "en términos de educación, de edad, de sexo, está repartida como está repartido el país, en las mismas proporciones", explicó.

Finalmente, Rodrigo Galván de las Heras expresó que aunque se trata de una muestra nacional, las respuestas positivas y negativas de cada encuestado "no están pasando por el fondo, sino por las filias y fobias".