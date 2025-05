Necesitamos una justicia cercana, con equidad y justicia social: Ana María Ibarra, candidata a ministra de la Corte

Ana María Ibarra Olguín, candidata a Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), aseguró que el país necesita que la reforma judicial salga bien para que a México le vaya bien, además destacó que lo que se necesita ahora es una justicia más cercana a la gente, con equidad y también con justicia social, así lo declaró en entrevista con Sofía García eh República H de Heraldo Televisión.

Ibarra Olguín, quien actualmente se desempeña como magistrada de circuito, declaró que desea encauzar este cambio social que ya se está gestando y que tendrá como marco referencial la elección judicial del 1 de junio:

"Quiero una justicia cercana, con equidad y con sentido social, es decir, acercar el derecho a la gente; olvidar que el derecho es una serie de trabas y formalismos que no le sirven a nadie, ni a los grupos vulnerables ni a los empresarios, porque solo vuelven a la justicia costosa y lenta, y la justicia en estos términos no es justicia, no resuelve las necesidades más sentidas de la gente," expuso.

Quien ostenta el número 17 de la boleta morada, dijo que desea que el derecho sirva como instrumento para cerrar las grandes brechas de desigualdad que existen en el país y para encauzar el cambio social. Tenemos que caminar juntos, enfatizó.

El derecho es sentido común y hay que regresar a esa base: Ibarra Olguín

Ana María Ibarra Olguín, quien cuenta con 15 años de experiencia laboral en la Judicatura así como una década de trabajo profesional en la SCJN, agregó que es necesario que se eliminen aquellos formalismos que solo se han traducido en trabas y que han vuelto a la justicia inaccesible para muchos.

"Tenemos que recuperar este sentido; la justicia federal, el juicio de amparo, debe ser el instrumento más sencillo, más ágil para acceder a la justicia, hay que trabajar también en una justicia con lenguaje ciudadano (...) El derecho es sentido común y hay que regresar a esa base", destacó en Heraldo Televisión.

La candidata a Ministra de la Corte destacó que durante los 10 años en que trabajó en la SCJN participó en varios "de los casos más emblemáticos en el tema de los derechos humanos," los cuales son su mayor orgullo y motivación para "regresar ahora como ministra y guiar esta elección judicial".