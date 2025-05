En la elección judicial 2025 el poder lo tiene la ciudadanía, ahora se rinde cuentas al pueblo: Paula María García

Paula María García Villegas Sánchez Cordero, magistrada de circuito y candidata a ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), aseguró que en la elección judicial 2025 el poder lo tiene la ciudadanía, por lo que deben estar conscientes del gran poder que tienen ahora en sus manos al poder elegir a los magistrados, jueces y ministros del Poder Judicial.

Así lo declaró en entrevista con Adriana Delgado en El Dedo en la Llaga para Heraldo Radio, en donde recordó que los votantes tienen el derecho de analizar el perfil de cada una de las candidatas y candidatos para poder así tomar la mejor decisión:

"Hay que concientizar mucho que el poder lo tiene la ciudadanía y que la elección de jueces, magistrados y ministros de la Corte es un deber ciudadano y es un derecho. que analicen los perfiles y decidan, que así se democratice la justicia", enfatizó.

García Villegas agregó que esto fortalece la independencia del Poder Judicial y recordó que antes era el Poder Ejecutivo el que presentaba ante el Senado de la República una terna que incluía a las y los candidatos a ocupar el cargo de Ministro o Ministra, quienes eran avalados por las tres cuartas partes de los miembros presentes en el Senado.

"Entonces se rendía cuentas al Presidente y al Senado, ahora se le rinde cuentas al pueblo de México, al votante", destacó la candidata.

La justicia no se debe politizar: García Villegas Sánchez

Paula María es la candidata número 12 de la boleta morada. FOTO: Especial

La candidata a ministra de la Corte dijo en Heraldo Radio que estas semanas que ha estado en campaña ha conocido a muchas personas, algunas de las cuales se le han acercado y le han preguntado si es política, y al responderles que no proceden a abrazarla:

"Es un debate que se ha dado en la Academia desde hace muchas décadas, si se politiza la justicia... la justicia ni se debe politizar, hay que tener muy clara esa diferencia, se debe judicializar", puntualizó.

Respecto a la campaña en la cual se encuentra implicada desde hace un mes, García Villegas destacó que es algo totalmente nuevo para ella, ya que en los 28 años que lleva laborando en el Poder Judicial de la Federación (PJF) nunca había conocido a tantas "personas maravillosas; eso me ha nutrido, he ido a lugares en donde no llega la mano de la justicia", refirió. La candidata a Ministra de la Corte destacó que con la reforma judicial "ahora se le rinde cuentas al pueblo de México, al votante". FOTO: Especial

Finalmente Paula María, candidata número 12 de la boleta morada, destacó que en caso de ganar desea atender a todos los sectores de la población y a las personas, así como a las distintas demandas que hay para el sistema de administración de justicia en México.