Alfonso Durazo proyecta legado ambiental con plantación de más de 4 mil árboles en La Sauceda

En cumplimiento a su compromiso con el rescate del Bosque Urbano La Sauceda, el gobernador Alfonso Durazo Montaño dio inicio a la reforestación de este espacio con el objetivo de consolidarlo como el pulmón verde de Hermosillo y proyectar un modelo de desarrollo urbano sostenible a largo plazo.

Acompañado por la sociedad civil, artistas escultores y autoridades estatales, el gobernador Durazo plantó el primer árbol de este proceso de restauración ecológica, con la visión de transformar el lugar en un espacio comparable al Bosque de Chapultepec. Subrayó que este proyecto representa la materialización de un pulmón natural en la capital sonorense y una herencia ambiental para las futuras generaciones.

Con el respaldo de la Comisión Nacional Forestal (Conafor), se plantarán un total de 4 mil 176 árboles: mil 584 en el polígono “La Oreja”, al sureste del bosque, y 2 mil 592 en la zona norte. Estas especies nativas contribuirán a la resiliencia ecológica del área y fortalecerán la identidad ambiental sonorense.

"Todo político aspira a las obras de relumbrón, no me importa. En 30 ó 40 años no va a faltar quien vuelva la vista atrás y diga: esta generación, este grupo, esta sociedad, este gobierno, tuvo la genuina preocupación de heredarnos algo tan extraordinario como esto", indicó.

El titular del Ejecutivo Estatal entregó estímulos económicos a las y los artistas ganadores de la convocatoria Esculturas en Madera Foto: Cortesía

Detalles de la segunda etapa de rehabilitación

En esta segunda etapa de rehabilitación, se contempla la intervención de todos los canales, nuevas áreas de esparcimiento para niñas y niños, un museo infantil, skate park, juegos, baños, zonas gastronómicas, la integración del Cerro de la Cementera con rutas para ciclistas y un laboratorio de educación ambiental y desarrollo sostenible.

Durante el evento, el titular del Ejecutivo Estatal entregó estímulos económicos a las y los artistas ganadores de la convocatoria Esculturas en Madera, quienes intervendrán árboles secos del bosque con obras talladas que reflejarán la riqueza de la naturaleza sonorense.

dhfm