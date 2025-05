Mexicánicos Estado de México: Llega el taller a Edomex

La aclamada serie a cargo de Martín Vaca y su equipo tapatío amplía sus filas esta vez en territorio mexiquense, en donde la pareja de Effi Muñoz y Fernanda Muñiz lideran el taller.

“Cuando nos descubrieron fue algo que no podíamos creer, nos dieron esta propuesta y la verdad no nos la creíamos, lo platiqué con Fernanda y pues decidimos entrar al ruedo y pues que mejor entrar con una franquicia como ‘Mexicánicos’, y ser parte de la familia”, comentó Effi; jefe y fundador del taller; sobre el acercamiento que tuvieron con Max para trabajar en la serie.

El actor Miguel Rodarte, participa en el primer episodio de “Mexicánicos Estado de México”, siendo así, padrino del proyecto. “Es un trabajo que implica mucha nobleza, que implica también mucho trabajo en equipo y mucho conocimiento también, porque son procesos técnicos, pero que a la vez también tienen un alto contenido creativo al estar trabajando con diseños, estética, acabados y todo es muy meticuloso, entonces es un verdadero arte. Son unos artistas”, indicó el culiacanense.

Miguel no solamente mandó un vehículo a restaurar, sino que fue él mismo quien trabajó en un Chevrolet 1949. “Yo tenía la necesidad de vivir algunas experiencias reales, lo que los actores llamamos como ‘vividuras’, que son experiencias que nosotros como actores nos sometemos para conocer ciertas disciplinas, universos, culturas, ambientes y en mi caso, pues yo tenía un personaje que tenía un antecedente de haber sido mecánico”, mencionó Rodarte.

“No fue llegar con un coche y decirles, ‘oigan, transfórmalo en tal cosa o a ver qué hacemos con esta hojalata’, sino más bien fue ir a ensuciarme las manos, pedirles que me dieran la oportunidad de trabajar en su taller y pues descubrir todo un universo fascinante que tienen en el Effi team y con todos los que están involucrados y me encontré la verdad con un ambiente de trabajo sumamente cálido, muy divertido y para mí haber descubierto el mundo de la mecánica desde este lugar… me siento muy privilegiado”, agregó Miguel.