Conoce a Isaac Kerlow, el mexicano que fue pionero del arte digital

“En los 80 yo era uno de los tres locos que estábamos haciendo esto y realmente mis amigos, mis colegas, me decían estás perdiendo el tiempo”, recuerda Isaac Kerlow (CDMX, 1958). Por aquel entonces pintaba y hacía grabado, pero el destino lo llevó a Nueva York, donde comenzó a trabajar diseñando imágenes para videojuegos: ahí se convirtió en uno de los primeros artistas digitales de todo el planeta.



Kerlow trabajaba con verdaderos “refrigeradores con cinta magnética”, fabricados por la marca DEC (Digital Equipment Corporation), la segunda empresa más grande después de IBM, ambas ya desaparecidas. “Tenías que montar la cinta, ahí estaba tu información, eso estaba conectado a un monitor de alta definición, no había ratón, todo era teclado y luego había un sistema que tenía una tableta en la que podías medio dibujar”, cuenta.



El pasado precolombino y la tradición, siempre fueron temas que preocuparon al artista y con ellos se puso a trabajar, a experimentar, en aquellas arcaicas máquinas de modelado en 3D: “Quiero hacer una máscara, pero cómo le hago, quiero que tenga una cualidad como hecha a mano, como las que se hacen en México, no quiero que sea cuadrada y con picos y cosas así, ¿cómo le hago en un programa que era totalmente difícil? Un mes después, me salió la máscara”.



Después seguía el reto de imprimir. Visto desde ahora, todo era primitivo, pero empezaba a maravillar. Una empresa en Minneapolis le ofreció usar una nueva máquina que imprimía en tela y a gran escala: “Ya había escrito un par de artículos y tenía media famita en ese medio, me dijeron te imprimimos esto como un experimento, gratis”. Kerlow siguió experimentando y reuniendo obra, incluidas algunas piezas interactivas; para 1986 se dio otro suceso insólito: el director del Museo de Arte Moderno lo invitó a montar una exposición.

Algunas piezas de esa primera muestra de arte digital en México, y otras de reciente creación, incluído el corto animado “Atracción natural” con música de Mario Lavista, conforman “Digital antiguo”, exhibición que revalora el trabajo de Kerlow como pionero de una forma de hacer arte que hoy parece natural, en el Centro Multimedia del Centro Nacional de las Artes (Cenart).



“Lo que me he dado cuenta con el tiempo es que a mí me interesa mucho el tema de cómo las tradiciones van cambiando y esa es realmente la esencia creativa de mi trabajo”, cuenta. Luego de trabajar varios años en Disney alejado del arte, Kerlow trabaja ahora en un documental sobre las transformaciones que está viviendo el son jarocho. “Realmente lo que me interesa en toda está cuestión del pasado, del arte precolombino, que pensamos lo que fue, sí, ya se acabó, pero no del todo, porque lo estamos continuando y ahora es otra cosa, y lo que va significar en el futuro”.



TECNOLOGÍA, NADA NUEVO

Isaac Kerlow es autor de “El arte de la animación y efectos en 3-D”, (The Art of 3-D Computer Animation and Effects), un libro que se volvió referente para la industria de la animación y los efectos visuales, pero su exposición “Arte por computadora”, de 1986, no causó el revuelo que esperaba: “Pasó como platillo volador sobre la Ciudad de México, la gente dijo, ¡guau!, y a los cinco minutos se les olvidó, porque no entendían qué era, a dónde iba, de dónde venía. Eso fue un poco traumatizante para mí como artista joven”.



-¡Qué sucedió después?

Después de unos años dije no, yo me voy a dedicar a mi chamba porque esto del arte está muy complicado. Eso fue lo que pasó, dejé de hacer este tipo de cosas porque dije, tengo que andar convenciendo a todo mundo, explicando, y luego dicen, pero ¿por qué no haces una pintura?; dije, ya, qué flojera. Entonces, pues me dediqué a otras cosas, literalmente.

-¿Qué te parece la evolución que ha tenido la tecnología?

Esa es en parte la razón por la que esta exposición se llama “Digital antiguo”, no solo por la relación con lo precolombino, sino que a nivel de técnica digital, esto es una antigüedad. La razón por la que me invitaron a hacer esta exposición fue porque la curadora Glori Angélica Corona se enteró de que yo había hecho unas instalaciones interactivas en la exposición del MAM en 1986 y me dijo ‘queremos que traigas esas instalaciones al Cenart’. Yo le respondí: ‘Es imposible porque el equipo en el que yo hice la instalación ya no lo tengo, yo creo que deben quedar cinco en todo el mundo, son antigüedades del museo.



-Algunos ven una amenaza en la tecnología, especialmente la IA, ¿qué opinas?

Creo que todo este tema de la inteligencia artificial está un poco sobrevalorado, se le pone demasiada atención a algo que es importante, pero no es que sea tan nuevo ni tan drástico ni nos va a cambiar la vida. La inteligencia artificial ha existido desde los 60's, ha evolucionado, pero se ha utilizado desde entonces.



Hay algoritmos inteligentes que han venido funcionando los últimos 30, 40 años en nuestras vidas cotidianas para reservar boletos de avión, para los bancos, para miles de cosas. Lo que pasa es que hoy en día ya se volvió mucho más presente y ahora lo están tratando de convertir en un gran negocio.

Por Luis Carlos Sánchez

