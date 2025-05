El Poder Judicial de la Federación debe generar condiciones de estabilidad y certeza para que las inversiones fluyan y los empresarios puedan hacer su trabajo: Lenia Batres

La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Lenia Batres Guadarrama, estuvo este domingo en la capital de Aguascalientes, donde ofreció una conferencia magistral y recorrió las plazas de la ciudad para promover la participación ciudadana.

En primer término, la Ministra del Pueblo habló en un encuentro organizado por la asociación “Jóvenes unidos por los derechos humanos” sobre las condiciones que hicieron necesaria la reforma judicial, entre ellas el racismo, que se refleja en que el 85 por ciento de los indígenas en prisión no recibieron la asistencia de un intérprete; y del sexismo, el cual se muestra en el hecho de que el 48.8 por ciento de las mujeres sujetas a proceso penal no tienen sentencia, un 10 por ciento más que los hombres.

Luego de este encuentro, Lenia Batres recorrió las calles de la ciudad, donde se realiza, como cada año, la Feria de San Marcos. Aquí repartió volantes y saludó a los ciudadanos para explicarles sus propuestas e invitarles a votar en próximo 1o. de junio.

En el recorrido fue entrevistada por reporteros locales, quienes le pidieron su opinión respecto de la posición de los empresarios ante la reforma judicial.

Sector económico le ha expresado su apoyo a la transformación del PJF

Lenia Batres aseguró que incluso los grandes empresarios aprecian que hay un cambio de fondo en el país. FOTO: Especial

La ministra Lenia Batres les explicó que en su recorrido por todo el país ha tenido diversas reuniones con ese sector de la economía, que le ha expresado su apoyo a la transformación del Poder Judicial de la Federación, el cual, afirmó, debe buscar dar certeza a sus inversiones.

“De hecho he tenido muchas reuniones con empresarias y empresarios, los veo muy interesados en el tema de la justicia, sobre todo fíjense que pequeños y medianos empresarios son muy exigentes de las condiciones del Estado de derecho, de condiciones de igualdad, que los jueces traten igual —así como las autoridades— a los grandes empresarios y a los pequeños. Entonces creo que nos corresponde también al Poder Judicial generar condiciones de estabilidad, de certeza, para que las inversiones fluyan, como deben fluir en nuestro país, para que los empresarios, y sobre todo los muy pequeños empresarios que necesitan mucha ayuda, no sean sujetos de extorsión o no sean sujetos de chantaje u otro tipo de prácticas que no ayudan a que puedan tener una actividad regular”, explicó la Ministra del Pueblo.

La Ministra del Pueblo habló en un encuentro organizado por la asociación “Jóvenes unidos por los derechos humanos”. FOTO: Especial

Añadió que incluso los grandes empresarios aprecian que hay un cambio de fondo en el país y que deben contribuir al bien común, como lo hacen todos los ciudadanos de manera proporcional.

“Y a los grandes empresarios, pues yo creo que han estado cada vez, y es muy importante, acomodándose a esta circunstancia de que se prohibió ya desde hace cuatro años en nuestra Constitución, que haya condonación de impuestos. Hay algunas resistencias, tienen que terminar de hacerse a la idea de que nuestra Constitución es muy seria cuando dice que nos corresponde absolutamente a todos contribuir con el gasto municipal, estatal y federal”, concluyó la Ministra del Pueblo.