Magistrados y jueces finalizan servicio en el Poder Judicial de la CDMX y Rafael Guerra Álvarez les rinde homenaje

El Poder Judicial de la CDMX, encabezado por el magistrado Rafael Guerra Álvarez, rindió homenaje a 21 magistradas y magistrados; y 38 juezas y jueces que concluyeron su servicio.

“No se retiran; trascienden”, expresó en su mensaje, en el que destacó que la labor judicial no es sólo técnica, sino también humana y ética.

“El juez no manda, no impone; escucha, interpreta y aplica”, dijo. Guerra Álvarez reconoció a los impartidores de justicia de todas las materias, así como a quienes fallecieron en funciones: “su ejemplo queda inscrito en la memoria de esta Casa de Justicia”.

DISCURSO DEL PRESIDENTE DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DR. RAFAEL GUERRA ALVAREZ, EN CEREMONIA SOLEMNE DE RECONOCIMIENTO Y DESPEDIDA A JUECES Y MAGISTRADOS QUE CONCLUYEN SU SERVICIO JUDICIAL.

Ciudad de México, 29 de mayo de 2025 Honorables integrantes del Poder Judicial de la Ciudad de México, Compañeras y compañeros del servicio público de la justicia, Familias, amigos, y ciudadanía presente:

Nos reunimos en esta simbólica fecha para un acto de memoria y gratitud. / Una ceremonia solemne que rinde homenaje a quienes hoy culminan su ciclo como impartidores de justicia, / por todo lo que su trayectoria significa para la Ciudad, la República y la tradición jurídica nacional.

Hoy celebramos a mujeres y hombres insignes que forman parte de una entidad institucional y espiritual: / nuestra Judicatura. La judicatura no es un cargo ni una función: es un llamado antiguo como la humanidad misma. Un deber que no siempre se ve, / pero cuya huella está presente en cada deliberación y en cada sentencia que preservan la paz social.

Hoy, la Ciudad de México despide a 21 magistradas y magistrados; y 38 juezas y jueces. Y lo hace NO desde la nostalgia, sino desde el honor.

Ustedes han cumplido con el llamado de una vocación milenaria y han dejado un legado trascendente. / Y al hacerlo, han contribuido a conservar esa frágil y esencial arquitectura de la civilización a la que llamamos “justicia.”

Y como miembros de esta judicatura, nuestra herencia no se formó en el vacío. / La judicatura es Hammurabi, y la estela de basalto negro donde el “ojo por ojo” se convirtió en ley esculpida.

La judicatura es el Dikastes griego, ciudadano que juzgaba con la psephos en la mano y el alma en el pecho.

La judicatura es Salomón, que supo que la verdadera madre era la que prefería perder a su hijo antes que verlo partido.

La judicatura es la Roma de Ulpiano y de Papiniano, donde el praetor acuñó el iurisdictio, / y donde la autoridad del juez duró más que la potestad de las armas.

Es Justiniano, quien codificó la voluntad del Estado en el Corpus Iuris Civilis, y que impuso al juez el deber de hacer del derecho una ciencia moral. La judicatura es Alfonso X “El Sabio” y sus Partidas, que establecieron por vez primera que el juez no es señor sino siervo de la ley.

Es la Edad Media, los jueces eclesiásticos con una mano en la ley divina / y otra en los códigos civiles. Es la Revolución Francesa, que soñó con jueces que no fueran esclavos del monarca sino garantes del pueblo. Es Montesquieu, quien vio el poder judicial no como una espada, sino una pluma, una balanza.

La judicatura es Benito Juárez, primero juez, luego presidente y luego prócer. En su toga se vio reflejada la dignidad de su pueblo. / Es Ignacio L. Vallarta, que escribió con templanza la doctrina del amparo, escudo humilde del individuo frente al gigante del poder.

La judicatura es cada juzgado de distrito, cada sala colegiada, cada tribunal superior y cada deliberación autónoma. Es el expediente anónimo que alberga en sus folios vidas enteras, la sala silenciosa donde un rostro imparcial escucha, sopesa, medita y decide. La judicatura es destino, servicio, responsabilidad. Años de estudio, noches sin sueño.

Es el juez que no manda, no negocia, no impone: / escucha, interpreta, aplica. Por eso, a quienes han dado su vida a esa función: gracias.

Gracias a las magistradas y magistrados por años de servicio ejemplar. / Les ofrecemos hoy este tributo porque su nombre permanece.

Gracias por su servicio a los magistrados en retiro: Joel Blanno García, / Manlio Castillo Colmenares, / Lino Pedro Bolaños Cayetano, / y Adriana Canales Pérez.

Gracias también a quienes, aún en funciones, siguen nutriendo con su presencia el alma viva de nuestras salas:

Sadot Javier Andrade Martínez,

Elsa del Carmen Arzola Muñoz,

Javier Raúl Ayala Casillas,

Élfego Bautista Pardo,

José Guadalupe Carrera Domínguez,

Oscar Gregorio Cervera Rivero,

María de Lourdes Loredo Abdalá,

Rogelio Antolín Magos Morales,

María de Jesús Medel Díaz,

Sara Patricia Orea Ochoa,

Alicia Pérez de la Fuente,

Rebeca Florentina Pujol Rosas,

Miguel Ángel Ramos Roldán,

Enrique Sánchez Sandoval,

José Luis Zavaleta Robles

Y una mención especial a nuestros colegas jueces en funciones de magistrados:

Héctor Samuel Casillas Macedo,

María del Rosario Mancera Pérez.

Sus nombres ya son parte del legado inmaterial de esta Casa de Justicia. / Han honrado la toga con conocimientos y valores. / Y ha partir de hoy han trascendido en lo permanente.

Han trascendido. / No sólo por su tiempo de servicio, sino porque lo vivido en ese tiempo ha dejado raíces.

Su legado no se mide en calendarios ni en expedientes archivados sino en la estatura moral de su ejemplo, en la serenidad de su juicio, en la templanza de su actuar.

Han dejado un legado espiritual, porque todo camino recorrido con virtud se convierte en luz para otros. / Y han dejado un legado material en cada fallo, en cada sentencia, en cada resolución que restituyó el equilibrio donde permanece la huella de su criterio y el testimonio de su vocación.

Su paso ha sido histórico, no porque el tiempo lo diga, sino porque la justicia lo reconoce.

Y a quienes han vestido la toga desde la primera trinchera del Derecho, en la soledad de la audiencia, en el rigor del expediente, en la serenidad de la sentencia: los jueces.

A ellos —a ustedes— que han sido la voz de la ley, el oído del pueblo y la conciencia del Estado. / A quienes durante años llevaron sobre los hombros el peso de lo justo y lo injusto, les decimos: gracias por haber sido parte de la judicatura.

Gracias a las juezas y jueces en materia Civil:

Judith Cova Castillo,

Arturo González Cortés,

David López Rechy,

María Magdalena Malpica Cervantes,

Juan Hugo Morales Maldonado,

Marcos Nández Onofre,

Gloria Ortiz Sánchez,

José Agustín Pérez Cortés,

Gilberto Ruiz Hernández,

Gracias a las juezas y jueces en materia Penal:

Marcela Ángeles Arrieta,

Elsa Barrera Roldán,

José Guadalupe Flores Suárez,

Mónica Yazmín Gómez Espinosa,

Nemecio Guevara Rodríguez,

Gloria Hernández Franco,

Enrique Juárez Saavedra,

Luis Manuel Márquez Lugo,

Juan Manuel Maya Paz,

Ezequiel Pacheco Flores,

Yolanda Rangel Balmaceda,

Ruth Lilián Sánchez Monterrubio,

Elizabeth Zárate Espinosa,

Gracias a las juezas y jueces en materia Familiar:

Justino Aranda García,

Blanca Ivonne Ávalos Gómez,

María del Rocío Collado Macín,

Cristina Espinosa Roselló,

Elizabeth Alejandra Flores Gaytán,

María Margarita Gallegos López,

Silvia Araceli García Lara,

Juan Jiménez García,

Sara López Pantoja,

María del Rocío Martínez Urbina,

Adolfo Ordoñez Hernández,

María Elena Ramírez Sánchez,

María de Jesús Jacaranda Solís Ledezma,

Alejandra Solórzano Rubio.

Ustedes, juezas y jueces, son parte del patrimonio moral de este país. / Porque cada acto de justicia —aunque a veces silencioso e invisible— nutre la fibra más íntima de la nación. / La ética pública se forja en los tribunales tanto como en las escuelas, / y el alma de México se robustece con su legado.

Al concluir su jornada, se han unido al legado de nuestros antecesores y a la promesa de nuestros sucesores. / Son parte de una misma trama que atraviesa el tiempo: / un telar invisible donde pasado, presente y futuro se entrelazan en el mismo lienzo del destino. / Y en ese tejido está su nombre, su obra y su ejemplo.

Ningún tribunal se sostiene por sí mismo: / lo sostienen las manos, las voces, los criterios de quienes aquí nombramos. / Y cada nombre dicho esta noche —como testamento simbólico— se inscribe en la piedra invisible de la memoria judicial de esta Ciudad.

Pero hay nombres que nos duelen más allá del aplauso, más allá del homenaje.

A quienes partieron antes de que pudiéramos darles esta despedida. No estarán en el estrado, pero están en el alma de la judicatura.

Recordamos con respeto y gratitud a: Apolonio Edgar Martínez Aguilar, / y Gilberto Cervantes Hernández.

Que su memoria sea luz para quienes seguimos su camino. / Que su ejemplo nos recuerde que la vocación judicial no perece. Porque la Judicatura no es un oficio. Es un destino.

Somos parte de una Judicatura que representa simultáneamente alma pública y conciencia técnica. No se retira el espíritu del juez. Solo cambia de forma. Y hoy, los aquí presentes lo sabemos que la ley sin ustedes sería letra; y con ustedes, fue justicia.

Por todo ello: nuestro mayor reconocimiento y gratitud.

Les deseamos, de corazón, años venideros de reconocimiento, felicidad, paz interior y motivación para emprender nuevas y mayores metas.

La Casa de Justicia de la CDMX conservará para siempre viva su memoria.

Felicidades.

MAAZ