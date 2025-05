IEPC llama a reflexionar y ejercer el voto

Autoridades electorales en Durango llaman a no hacer caso a los irresponsables que llaman a no votar en las elecciones del próximo domingo.

Roberto Herrera Hernández, presidente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) de Durango, resaltó que para llevar a cabo la jornada cívica, hay un esfuerzo enorme con la participación de miles de personas, trabajadores y ciudadanos que están detrás para instalar las mesas de casilla con el objetivo de que emitan sus sufragio.

Expresó que la ley para elegir a ministros, magistrados y jueces, es un hecho consumado y lo que tiene que hacer la gente es reflexionar sobre su voto y acudir a las urnas a emitirlo.

“Es muy fácil decir no acuda, porque no estoy de acuerdo, es muy fácil; la ley ya está, ya está aprobada la ley ¿Por quién? por nuestros legisladores. El escenario ya está aprobado, ya no admite discusión alguna ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Sentido de responsabilidad porque la ley está vigente y la ley dice que tenemos que renovar los cargos de poder judicial, tanto como federal como local”, puntualizó.