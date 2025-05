Claudia Sheinbaum elude provocación de la CNTE

Ante las presiones que ha ejercido la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), con plantones y cierre de vialidades en la Ciudad de México, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que no van a caer en provocaciones.

En la mañanera, la mandataria reconoció los daños causados por estas movilizaciones, sin embargo aclaró que miembros de su gabinete darán seguimiento al caso.

“Sí, ha sido difícil para la ciudadanía, pero nosotros no vamos a caer en ninguna provocación. Primero, porque no creemos en ello; y segundo, porque sería lo que estuvieran esperando. Entonces, nosotros no vamos a caer en provocaciones.