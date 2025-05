Los costos en el cine “están inflados”: Luis Ayhllón

Los costos en el cine “están inflados”, afirma el director Luis Ayhllón (Ciudad de México, 1976). “Yo me he hecho especialista en hacer películas que tienen presupuestos muy, muy bajos y que parece que cuestan diez veces más y no quiere decir que trabajar en el esquema guerrillero sea lo mejor, no lo estoy validando como único método de trabajo, pero el día que pueda hacer una película con los presupuestos medios de producción en México, los resultados van a ser más espectaculares porque el peso que gasto es íntegro para la película”.

Ayhllón dirigió “Dodo” y “La extinción de los dinosaurios” en 2014, dos años después filmó “Nocturno” y ahora estrena “Partida” (2024) en la Cineteca Nacional, se trata de la primera película filmada íntegramente por TV UNAM, con la participación de técnicos y personal de la televisora pública. En total, cuenta, se filmó en 15 días, de lunes a viernes, con horarios de ocho horas diarias de filmación y con un presupuesto menor al millón de pesos.

“Partida” nació primero como una obra de teatro que el cineasta escribió y montó hace casi dos décadas, tras la pandemia pensó que era susceptible de llevarla a la pantalla “con relativa facilidad” porque “es una historia esencial sobre tres seres humanos en un solo espacio. El tema es el pequeño poder, todos hemos vivido experiencias lamentables en nuestras oficinas o nuestros puestos de trabajo cuando alguien que se encuentra arriba de nosotros por muy cercano que seamos a su nivel, nos ofende, nos humilla o nos trata de una forma desagradable”.

Para filmar, el director contó con tres aliados en la actuación: Álvaro Guerrero, Rodrigo Vázquez y Quetzalli Cortés. El reto mayor, dice, “fue tener un plan de trabajo muy estricto, pero al mismo tiempo poder colaborar con gran imaginación con estos actores tan creativos. Yo quería poner en la mesa un tema que siempre me ha interesado: de qué manera los seres humanos cambian con un pequeño poder que se les otorga; la película es una reflexión de los ambientes laborales, del abuso de poder que desafortunadamente sigue existiendo en todas las oficinas y puestos de trabajo”.

La película se desarrolla enteramente entre el archivo y las oficinas de una empresa, se trata de un set construido por Andrés Mendoza Cantú. “TV UNAM facilitó toda la utilería, las cajas, las carpetas, los muebles, los escritorios, las sillas, las impresoras, de alguna manera la película se vistió con todo lo que ya existe ahí en la televisora, lo cual redujo muchísimo los costos”.

Ayhllón contó con otro cómplice, el director de la televisora Iván Trujillo, con quien comparte la idea de generar contenidos a bajo costo sin comprometer la calidad. La idea es “entender la función de una televisión pública, entendida como estas grandes televisoras como la ZDF, que ha sido un pilar en la cultura del pueblo alemán. En México estamos viviendo tiempos donde la televisión de Estado es panfletaria y se ha perdido el sentido que debería tener para el desarrollo del arte y la cultura”.

-“Partida” tiene una función especial el 30 de mayo, a las 19:00 horas, en la sala 10 de la Cineteca Nacional México.

-La película de Ayhllón continuará en cartelera durante tres semanas más.

-Por TV UNAM se transmite el mismo 30 de mayo a las 22:00 horas y se retransmite el 1 de junio a las 23:00 horas.

PAL