Verónica de Gyves, candidata al Tribunal de Disciplina Judicial, concluye campaña

Eva Verónica de Gyves Zárate, consejera de la Judicatura Federal y candidata al Tribunal de Disciplina Judicial, concluyó su campaña en la alcaldía Iztacalco de la Ciudad de México.

La candidata a magistrada de Tribunal de Disciplina Judicial se reunió con vecinas y vecinos a los que les pidió su voto el próximo primero de junio y destacó su trayectoria profesional que la respalda para ocupar el cargo de magistrada en dicho Tribunal:

“He sido jueza durante 15 años y magistrada durante 11, como consejera de la Judicatura llevo aproximadamente 6 años, eso me da la capacidad para ser Magistrada del Tribunal de Disciplina Judicial”, enfatizó. Asimismo, Verónica de Gyves recalcó la importancia del Tribunal de Disciplina Judical por ser la institución que vigilará que las y los juzgadores actúen con transparencia, eficiencia, empatía, con respeto a los derechos humanos y a las leyes:

Mi carrera profesional en diferentes cargos me permiten saber cómo y qué problemáticas tiene un juez, cuándo está trabajando justamente o actuando con mala fe. Mis años de expreriencia en el Poder Judicial me dan la capacidad para poder apoyar a un juzgador cuando lo necesite y si está conduciéndose con mala fe actuar como Tribunal de Disciplina para iniciar los procedimientos y en su caso poderlo suspender o hasta inhabilitar”, enfatizó.

A veces como juzgadores nos olvidamos del entorno de todas las personas que tienen un problema a nivel judicial Foto: Cortesía

Finalmente agradeció a la gente que le abrió las puertas de sus casa y la escuchó durante la campaña: “En lo personal estoy muy agradecida con todas las personas que estuve viendo y saludando, que me dieron una sonrisa, que aceptaron mi volante y me escucharon. Fue muy halagador ir acompañada en las caminatas casa por casa y platicar con la gente de los diferentes estados que visité, pues vi la situación en la que viven y las necesidades que tienen. A veces como juzgadores nos olvidamos del entorno de todas las personas que tienen un problema a nivel judicial y resolvemos sin ver esa circunstancia, pero con la experiencia de esta campaña tengo una mirada integral que me permitirá hacer que la justicia llegue a todos los rincones del país desde el Tribunal de Disciplina Judicial”, puntualizó.