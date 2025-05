Promueve Gobierno de Guerrero la legalidad y la coordinación institucional como pilares de transformación

El subsecretario de Desarrollo Político y Social del Gobierno del Estado de Guerrero, Francisco Rodríguez Cisneros, subrayó que en la administración encabezada por la gobernadora Evelyn Salgado Pineda prevalecen la legalidad, la rendición de cuentas y la coordinación institucional, sin que exista ningún tipo de persecución con fines políticos.

"Como gobierno, somos respetuosos de las instituciones, los mantenemos siempre dentro del marco de derecho. Respetamos a los órganos fiscalizadores y de transparencia. Entendemos su autonomía, tanto de la Auditoría Superior del Estado como de la Auditoría Superior de la Federación”, afirmó.

En entrevista, el funcionario destacó que el actual gobierno estatal trabaja bajo una política de diálogo y colaboración, con énfasis en la transparencia y el uso responsable de los recursos públicos.

"Quien administra, quien maneja recursos del pueblo, está obligado a hacerlo con honestidad, con transparencia y con apego a la ley”, puntualizó. Por ello, aseguró que todos los servidores públicos están comprometidos con fortalecer la cultura de la legalidad y predicar con el ejemplo.

La transparencia es una responsabilidad compartida: Cisneros

Como parte de ese compromiso, Rodríguez Cisneros informó que la Auditoría Superior del Estado ha realizado 118 ejercicios de supervisión, de los cuales 70 se aplicaron a organismos públicos descentralizados (OPD) y 48 al sector central. Además, la Auditoría Superior de la Federación ha ejecutado 21 revisiones al gobierno estatal, y el Órgano de Control Interno ha desarrollado 123 evaluaciones preventivas.

El subsecretario de la Secretaría General de Gobierno fue enfático al señalar que en Guerrero se respeta el trabajo técnico y autónomo de los entes fiscalizadores, y que la transparencia es una responsabilidad compartida por todas y todos los servidores públicos, sin excepción ni sesgos.

Finalmente, Francisco Rodríguez Cisneros manifestó el compromiso del Gobierno del Estado de seguir trabajando con los gobiernos municipales y con las instancias federales, manteniendo siempre el rumbo hacia la transformación con base en los principios que dieron origen al movimiento: no mentir, no robar y no traicionar al pueblo.