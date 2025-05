Gobernador Rocha Moya reapertura la base de la Cruz Roja en Villa de Ahome

En respuesta a la petición que le hicieran los habitantes de la sindicatura de Villa de Ahome, el gobernador Rubén Rocha Moya visitó este histórico poblado para inaugurar la reapertura de la base de la Cruz Roja Mexicana, a la cual se le dotó también de una ambulancia de última generación debidamente equipada.

Acompañado por la presidenta del Sistema DIF Sinaloa, la doctora Eneyda Rocha Ruiz; y por el delegado de Cruz Roja Mexicana en el estado de Sinaloa, Carlos Bloch Artola, y demás invitados, el gobernador Rocha entregó las remodeladas instalaciones, que servirán como punto intermedio en la atención de emergencias para las personas que lo requieran, antes de llegar a un hospital en la ciudad de Los Mochis.

Al iniciar su mensaje a la comunidad de Villa de Ahome, el mandatario estatal ubicó entre el público a la señora Dora Ayón, de 80 años de edad, quien fue la que le solicitó personalmente la reapertura de la base de Cruz Roja el año pasado durante una visita que hizo al poblado indígena de Vallejo, para entregar una nueva carretera.

Lo que importa es lo que usted hizo en atención a mi llamado, yo creo que fue la forma en la que se lo dije, porque pobre mujer hay que hacerle caso si no le va pegar un infarto aquí. Muchas gracias señor gobernador, yo no me cansaré en darle las gracias a usted, a nuestro presidente, al señor Bloch”, agradeció la señora Dora.