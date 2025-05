Creadores de la serie “The Last of Us” dan detalles de la tercera temporada

Tras confirmar una tercera temporada de “The Last of Us” que se centrará sobre el personaje de (‘Abby’), al que da vida la actriz Kaitlyn Dever, los co creadores y escritores de la serie Craig Mazin y Neil Druckmann aseguraron que esta nueva entrega tendrá aún más de muchos de los personajes que murieron.

“Solo puedo decir que no hemos visto lo último de Kaitlyn Dever, de Bella Ramsey (‘Ellie’) o Isabela Merced (‘Dina’), ni lo último de mucha gente que está muerta actualmente en la historia”, dijo Mazin. Mientras que Druckmann agregó: “Ya sea que los vean en pantalla o no, su presencia estará presente en todo momento”.

Tras el estreno del último episodio de la segunda temporada, desmenuzan lo que la gente vio, que es el preámbulo de la tercera entrega.

(Crédditos: Especial)

“No prometo nada por ahora, sólo puedo decir que espero que el público que ya ha jugado los videojuegos, se dé cuenta de que no solemos ignorar los impactantes momentos de infectados. Además, estamos creando nuevos instantes”, contó Mazin.

En el penúltimo episodio, se ve como ‘Ellie’ regresa al punto de encuentro que tenía con ‘Dina’ y ‘Jesse’, al que interpreta el actor Young Mazino, y ahí descubre cómo fue la forma en la que él votó y todo cambió, porque en la serie, este personaje es considerado el heredero aparente para dirigir el lugar. Lo que para Neil lo hace una persona admirable, a diferencia de lo que es ella’, “que se revuelca en la ruina de sus propios miedos e impulsos”.

(Crédditos: Especial)

“Lo que me encanta de este último episodio, y en particular de ese momento en que se enfrentan, cuando ella descubre cómo votó él, plantea un punto tan sólido que empiezo a pensar: «Ah, sí, ahí va otro héroe», porque tiene razón. No es que lo que ella haga sea correcto, sino que su creencia de ser moral es tan cuestionable y tan arbitraria que soy moral y me sacrificó con las personas mientras estén dentro de esta valla de madera, pero si están fuera, simplemente las dejaré morir, aunque sean niños. Y me encanta eso, porque nadie en la vida es realmente un Eagle Scout, excepto el Eagle Scout de verdad”, explicó Mazin.

CRECE EN LA TERCERA TEMPORADA

Otro personaje que tendrá más relevancia es ‘Tommy’, al que hace Gabriel Luna, ya que de acuerdo a los escritores, y como se vio en el penúltimo episodio, él era un joven rudo, explosivo y problemático, que sirvió al ejército y junto a ‘Joel’ vivieron cosas pesadas, pero sus últimos años han sido más tranquilos gracias a que formó su familia, pero ahora su destino está por cambiar.

“Ahora sabemos que ‘Tommy’ está en algún lugar de Seattle porque él y Jesse fueron tras ellas para rescatarlas; y una vez fuera de Jackson, recuerden, es un veterano que ha estado en la guerra, y también sabemos que durante un tiempo él y Joel hicieron cosas muy malas. Así que existe la posibilidad de ver esta otra faceta de Tommy, y ahora se trata de él. Cumpliendo la promesa que le hizo a su hermano: ‘No voy a dejar que nada malo le pase’”, contó Mazin.

PAL