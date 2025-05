Rodolfo Morales, tejedor de imágenes

Es domingo y la luz del alba ha entrado por su ventana. La simplicidad de la habitación le parece maravillosa porque la nitidez lumínica resalta los objetos y los contrastes se acentúan. Un muro blanco es un escampado de nieve, los colores de una silla y de la manta de su cama un jardín; el aire fresco matinal invade el espacio. Las imágenes que yacen en la mente de un niño son insuperables, crean atmósferas únicas porque no existen otras con las cuales competir. Todo es bello, sencillo.

El pequeño entreabre la puerta de su casa y se asoma con timidez a la calle; observa a las señoras que caminan con bolsas de pan sobre el regazo, cargando también pequeños cántaros de barro. Son mujeres ataviadas con atractivas vestimentas, rebozos y huaraches. Sonríe y observa sin que nadie lo vea, se siente feliz cobijado por un cielo pintado de nubes alargadas y ligeras. Cuando somos niños lo inmediato y cotidiano nutre nuestras vidas, alimentamos la imaginación a través de la mirada y capturamos olores y sensaciones sin percatarnos de que ello ocurre. Los sentidos absorben el entorno de manera natural y fluida. Pero cada uno lo traduce y convierte en algo diferente; hay una magia en ello, pues antes de asumir que un pájaro es un pájaro cada quien lo percibe a su manera; el temperamento es un filtro que trastoca lo que vemos y sentimos y Rodolfo, que tiende a la melancolía, absorbe todo sin mesura y en silencio.

El valle donde vive deja ver la extensión de un horizonte azul, blanco y verde; hay casas amarillas y de tonos ocres; el pueblo es de una sola planta y sus pobladores siembran maíz, aguacate y caña de azúcar; hay alfareros, mujeres que tejen y carpinteros; la iglesia y el palacio municipal son las edificaciones más altas, enmarcadas por mezquites y jacarandas, eucaliptos y magueyes. El pueblo se yergue sobre una llanura rodeada de montañas y laderas, y cuando hay festividades religiosas todos convergen con algarabía, pues sus tradiciones y costumbres son pilares de su historia. En este entorno el niño Rodolfo Morales hace papalotes. Con hilo ata papeles de colores a ramas y popotillos, también dibuja lo que observa: una iglesia y sus feligreses, una maceta y sus flores, vestidos y trenzas, la bandera y el viento, una campana y su sonido, los perros de la calle y aves en vuelo. Con todo ello alimenta su avidez por descubrir el mundo.

Uno nunca sabe con certeza a dónde nos llevarán los pasos; queremos ir al monte y terminamos en el río. El acontecer cotidiano, las personas, la noche y el día, la lluvia y el sol, el cruce constante de circunstancias impredecibles nos desvían, a veces con rudeza y otras con suavidad paulatina. Su vida no tuvo una bitácora definida, pero sí hábitos que fueron llenando su sentir. Dibujar y zurcir retazos de vida que miraba se hizo cotidiano. Rodolfo no dibuja con ese carácter realista que observó en retablos, libros y revistas, él lo hace a su manera, con el trazo natural de quien atrapa lo que observa sin pretensiones.

Ese aliento innato lo impulsó a estudiar en la Academia de San Carlos. Su arribo a la ciudad e incursionar en la vorágine urbana le significaron un enorme reto. Aprendió con esmero, pero hizo pocos amigos; pintó grandes lienzos y murales, pero él asumió su legado pletórico de colores, de imágenes y vivencias. En este entorno tan distinto al que lo arropó siempre adquirió nuevas herramientas. Descubrió las texturas y otros pigmentos, jugó con desechos de tela y botones, hojas de lata y cenefas tejidas.

Rodolfo dibuja y pinta, es su manera de hablar con el mundo, no de cambiarlo o denunciarlo, si acaso, de interpretarlo. En su quehacer urbano se rodea de mujeres y hombres que hacen lo mismo, descubre obras de gran calado y a pintores famosos. En ellos hay un estilo y un empeño. Él no siente la necesidad de competir o de imitarlos. Asume su manera de crear con orgullo; no busca complacer ni tampoco ser reconocido, pero sí expresar y hacer lo que lo hace sentir pleno. Un día, gracias a su amiga Geles Cabrera, aparece Rufino Tamayo y se asombra con sus obras. Le fascina la sencilla hechura que construye con sus manos; lo admira e impulsa. Es entonces que Rodolfo, a sus 50 años, emerge al escenario de la plástica nacional y sus obras adquieren otro tamiz pues se abren paso de manera especial entre las expresiones visuales que se arremolinan en el mercado.

Sus mejores compañeros fueron la soledad y su estudio. La timidez que lo identificaba, sumada a su voz suave y callada se convirtió en un dique que contuvo el crecimiento de su ego, ese duende que obnubila a los creadores y los convierte en mercaderes. Por fortuna Rodolfo cuidó y mantuvo la raíz de su pasado, pues en la cúspide de su triunfo plástico decidió regresar a su pueblo.

Hablar de las obras de arte de Rodolfo Morales con adjetivos o descripciones académicas no alcanza para abordarlas; la riqueza de sus personajes y escenas de tono popular y lúdico suelen toparse con juicios limitados y concluyentes. Para apreciar y disfrutar sus obras debemos olvidar los cánones estéticos y dejarnos sorprender por la belleza de los cielos y de las nubes de su pueblo, por la soltura de sus trazos y la riqueza de su paleta, por el juego de sus collages, pues más que sueños sus obras de arte nos ofrecen paisajes y escenas que no pretenden nada, más que representar sus emociones, sus recuerdos, sus vivencias, todo aquello que siente y observa.

Mujeres volando, perros, campanarios, un avión que cruza el cielo, las banderas y las iglesias, las celebraciones, los ritos de su pueblo, un mercado y la piel de las mujeres; niños jugando, floreros, guitarras y bicicletas, cementerios y árboles, los elementos que Rodolfo representa son bellos por sencillos.

Para celebrar los cien años del nacimiento de Rodolfo Morales nada mejor que una frase suya: “No soy ni buen ni mal pintor, soy Rodolfo Morales. Los buenos pintores abundan y los malos pintores también, pero los artistas son nada más ellos.”

Por Francisco Moreno

EEZ