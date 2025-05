Rescate del Mercado Municipal es una realidad; Gobernador Durazo entrega instalaciones renovadas a locatarios

El Mercado Municipal No. “José María Pino Suárez” vivirá 100 años más; con la entrega oficial del edificio histórico renovado, por parte del gobernador Alfonso Durazo Montaño a las y los locatarios, se cumple el compromiso de rescatar el patrimonio sonorense y dar a este sitio emblemático en el corazón de Hermosillo el valor que merece.

A partir de esta entrega, el mandatario sonorense señaló que se inicia con el proceso de instalación de las y los locatarios en sus espacios al interior del Mercado para reabrir próximamente las puertas al público y se recobre la esencia de cultura, tradición y gastronomía que lo caracteriza. Como parte de la celebración por su rescate, durante esta semana se realizarán visitas guiadas, donde se podrá conocer la historia, los detalles arquitectónicos y la nueva cara de este tesoro patrimonial.

Foto: Gobierno de Sonora

Por primera vez en 100 años, el gobernador Alfonso Durazo logró la rehabilitación y transformación del Mercado Municipal, quien encabezó una intervención sin precedentes de la mano del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) marcando un antes y un después en la historia del emblemático recinto.

"Me da particular satisfacción estar el día de hoy con ustedes para atestiguar este gran paso que damos en la transformación de Sonora, en la transformación de Hermosillo. Aquí no solo estamos rescatando un centro comercial, estamos rescatando un patrimonio que tiene un extraordinario valor en términos culturales, en términos históricos y por supuesto en términos económicos. Lo hemos conseguido gracias a la suma de invariables esfuerzos", comentó.

Foto: Gobierno de Sonora

Con una inversión histórica de más de 120 millones de pesos, se renovaron estructuras, techos, instalaciones eléctricas, hidráulicas y sanitarias, pisos, fachadas y espacios gastronómicos. El resultado es un mercado seguro, accesible, funcional y lleno de vida, que honra su legado con mira hacia el futuro.

El Mercado Municipal vuelve a ser el punto de encuentro que ha unido por décadas a las familias de Hermosillo. Con la entrega de esta obra, el Gobierno de Sonora cumple un sueño colectivo, donde el comercio local, la cultura y la convivencia darán vida a este espacio emblemático que se preserva como símbolo de identidad y motor económico del Centro Histórico.