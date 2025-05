Presenta Rocha Moya el Plan Sinaloa de Reactivación Económica y Social para Ahome

Ante cientos de hombres y mujeres del sector empresarial, así como profesionistas, trabajadores y representantes de organismos e instituciones de Los Mochis, el Gobernador Rubén Rocha Moya, presentó un paquete de 24 obras para el norte del estado como parte del Plan Sinaloa de Reactivación Económica y Social, así como el programa de 17 mil 500 viviendas, el proyecto Topolobampo Polo de Desarrollo, y la construcción de un puente de 72 km de carretera de la ruta que va desde el puerto hasta Ojinahua, Chihuahua.

Acompañado del alcalde Antonio Menéndez de Llano y el Secretario de Obras Públicas Raúl Montero Zamudio, Rocha Moya, destacó que, gracias a al plan de Reactivación Económica y Social, que llevará obras y desarrollo a los 20 municipios, las y los sinaloenses vivirán más dignamente, además se impulsará el desarrollo industrial, comercial y habitacional en el estado, al tiempo que favorecerá la generación de empleo y movilizará recursos y materiales.

"No venimos a anunciarles un evento teórico, hipotético, no, es más, se van a crear 600 empleos directos para las obras que estamos anunciando ahora, no hay un solo municipio que no tenga obra programada”, precisó el gobernador.