Organización ciudadana “Lo Mejor de BJ… es su gente” ratifica su respaldo al alcalde Luis Mendoza

Las más cinco mil mujeres que conforman la organización ciudadana “Lo Mejor de BJ… es su gente” ratificaron su respaldo al alcalde Luis Mendoza, quien se comprometió a mantener los niveles de seguridad y calidad de vida que se registran en la demarcación, en beneficio de sus habitantes.



“Para mi es muy importante que hoy sea un tema de festejo, pero que sí sepan que hay un compromiso y que estoy listo para ello y que yo no me voy a rajar pese a las circunstancias, pese a la adversidad me han visto y yo no me rajo y eso es lo más importante que me han ustedes hecho. Me he sentido protegido, apapachado y respaldado por eso no tengo más que las palabras y las gracias, gracias, gracias”, expuso.

El alcalde expresó que su compromiso es con mantener el orden y la seguridad, principios que guían su gobierno.