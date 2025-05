No es facultad de la Auditoría Superior del Estado auditar recursos federales, me dijo la ASF: Abelina Rodríguez

La presidenta municipal de Acapulco, en el Estado de Guerrero, Abelina López Rodríguez, habló en entrevista con Sofía García para Heraldo Televisión sobre un rumor que se viralizó en las redes sociales sobre un supuesto incumplimiento con los órganos fiscalizadores. Al respecto, aseguró que fue víctima de linchamiento de la Auditoría, "en el sentido de auditar recursos federales cuando no es su competencia", dijo.

"Yo no estoy hablando de que no se puede auditar, yo no me estoy negando a la transparencia, de lo que yo me quejo es de que la Auditoría Superior del Estado no es su facultad auditar recursos federales, en el caso del FAIS (Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social) que es para la realización de obras", apuntó Abelina López.

Y refirió que envió un escrito a la Auditoría Superior de la Federación (ASF), "pregunté si era competencia de la Auditoría del Estado auditar los recursos federales o si había un convenio que permitiera hacer esas auditorías, me contestaron, tengo el oficio de lo contestado, me dice la ASF no es su facultad".

Respecto a la información falsa y tendenciosa que circula en redes sobre un supuesto incumplimiento con los órganos fiscalizadores, comparto el siguiente documento, en el que por parte de la Auditoría Superior de la Federación se nos indica que el correcto uso de los recursos… pic.twitter.com/rSRiR3THtr — Abelina López Rodríguez (@AbelinaLopezR) May 27, 2025

No me estoy negando a la transparencia: Abelina Rodríguez

En entrevista para Heraldo Televisión, Abelina López Rodríguez describió que la Auditoría Superior de la Federación señaló el artículo 79 de la Constitución Política, el artículo 49 de la Coordinación Fiscal, "en esa tesitura inclusive me señaló una controversia de un juicio que ya se ganó en años anteriores", agregó.

Esa es una auditoría de humo, esa es una auditoría mas bien de lincharme porque elementos en su facultad no los tiene y lo peor del caso, ya van a determinar el día de hoy o mañana que Abelina se robó, se desvió 898 millones y van a dar vista a la Fiscalía Anticorrupción", manifestó López Rodríguez.

En ese sentido, la presidenta municipal de Acapulco declaró que tiene el derecho y tomará medidas legales, "tengo que hacer lo que a mí me corresponde, son elementos probatorios de que ellos están violando mi derecho, me voy a ir donde me tenga que ir, pero me habré de defender, yo creí que era cosa del pasado vivir como la Santa Inquisición", expresó.

Finalmente, anunció que dará una conferencia de prensa a las 9:00 horas del día de mañana 28 de mayo, y reiteró que no se está negando a la transparencia, "lo que yo digo es que no les compete (...) toda mi vida he luchado por la justicia y la voy a seguir luchando hasta el último momento de mi vida".