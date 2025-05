Gráfica urbana, un grito social

Noel Rodríguez Filio (Ciudad de México, 1983) es un artista que ha encontrado en el grabado una forma de mirar e interpelar a la ciudad. Su obra, de potente carga visual y social, surge de la necesidad de documentar, denunciar y al mismo tiempo celebrar los gestos cotidianos que resisten al olvido y a la desigualdad. Su obra, dice, “emerge del asfalto, de las aceras desgastadas, del transporte público saturado, de las voces que, desde la calle, venden, gritan, resisten”.

Formado en el FARO de Oriente y en la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM, su lenguaje visual se ha consolidado en el proyecto Gráffika Urbana, una propuesta que conjuga la tradición gráfica mexicana con la intervención urbana y una fuerte conciencia social.

“Mi obra no es decorativa: es testimonio, es un grito”, afirma. Y es que su trabajo, principalmente compuesto por xilografías monumentales impresas en manta, PVC y poliéster, “no pretende embellecer la realidad, sino nombrarla con firmeza. Siempre me ha interesado el posicionamiento político que se puede realizar a partir de una imagen. Las cosas que veo en la calle, que me duelen, son las que se convierten en obra”, expresa Rodríguez, quien, como muchos artistas formados desde la periferia, tuvo que construir su camino con voluntad y terquedad.

“Mi papá me dijo que no estudiara Arte, que no había trabajo. Hice dos veces el examen para diseño, pero no era lo mío. A la tercera hice el examen para Artes sin decirle, y fue cuando me quedé. Ese momento me cambió la vida”. En su obra, que ha sido comparada con la del grupo Nueva Presencia (fundado en México en los años 60 por Arnold Belkin y Francisco Icaza, el cual planteó que el arte debía responder a los horrores de su tiempo, rechazando el esteticismo y abrazando el compromiso político y ético del artista) por su fuerza expresiva y su realismo crítico, aparecen escenas del día a día capitalino: voceadores, paraderos, vagones del metro, edificios en ruinas.

“Siempre he tratado de mantenerme en esa línea de hablar desde lo social. Me interesa evidenciar los contrastes de esta ciudad, donde unos tienen mucho y otros casi nada”, reitera.

Ahora, participa en Gráfica Urbana. Ciudad contrastada, exposición de la Galería Coronel, donde exhibe unas 15 piezas, incluidas obras inéditas y un ready-made, que no habían sido mostrados. “Son obras que consideramos fundamentales dentro del proyecto Gráffika Urbana, pero también incluiré algunas piezas tempranas que no había exhibido. Es una forma de mostrar el proceso completo”.

El artista también dirige el Taller de Gráfica Urbana, un espacio de formación y experimentación para artistas que, como él, ven en la gráfica una herramienta de cambio. “Ahorita hay un boom de grabadores mexicanos que están trabajando desde lo social. Es un momento importante. La gráfica está viva”.

Con su obra, Rodríguez busca crear conciencia, pero también construir memoria: “Mi intención es hablar desde el presente, pero con una mirada crítica. La ciudad está llena de heridas, pero también de dignidad. Mi trabajo es una forma de no dejar que eso pase desapercibido”.

Por Azaneth Cruz

