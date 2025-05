Festival de las Ideas Puebla 2025, Espíritu Inconforme

Este 2025 Puebla vuelve a ser el punto de encuentro de las mentes que transforman al mundo en El Festival de las Ideas, Espíritu Inconforme, un espacio de difusión de ideas y conocimiento que se ha posicionado como el más importante de América Latina. Un espectacular evento creado por Grupo Salinas y el Centro Ricardo B. Salinas Pliego, que se llevará a cabo este 29, 30 y 31 de mayo en el Auditorio Metropolitano de esa ciudad.

Los conferencistas más importantes a nivel mundial tienen cabida en este espacio en el que se cuestiona, propone y construyen nuevos caminos, en donde cada año se reúnen más de 5,000 personas con una misma convicción: transformar su visión del mundo y que se sientan motivados para cambiar sus acciones y emprendimientos.

En esta edición del Festival se contará con grandes personalidades como los mexicanos Checo Pérez y Alfonso Cuarón; James Clear, autor de Hábitos Atómicos; Tim Urban, renombrado escritor y conferencista, cofundador del exitoso blog Wait But Why y autor del libro What’s Our Problem?; Mstyslav Chernov, cineasta, corresponsal de guerra, videógrafo, fotógrafo, fotoperiodista y novelista, ganador del Oscar a Mejor Documental por “20 Días en Mariupol”.

Checo Pérez, Alfonso Cuarón, James Clear, Tim Urban, Mstyslav Chernov, Erin Gruwell, Robert Breedlove, Sylvie di Giusto, Ivan Joseph, Cesalina Gracie, Matthew Hussey, Nuseir Yassin, son parte de los conferencistas del Festival de las Ideas 2025 Foto: Cortesía

Erin Gruwell, profesora, autora y activista que lleva más de dos décadas luchando por la justicia social, ganó atención nacional en 1998, cuando ella y sus 150 alumnos aparecieron en el especial de la ABC Primetime Live con Connie Chung, su historia fue inspiración para la película Freedom Writers; Robert Breedlove, destacado pensador, empresario y defensor del Bitcoin y las tecnologías descentralizadas, presentador del popular podcast What is Money?; Sylvie di Giusto, autora de The Image of Leadership, Discover Your Fair Advantage y del próximo libro Make Me Feel Important.

Ivan Joseph, coach de rendimiento galardonado y experto en liderazgo y transformación cultural. Su charla TEDx "The Skill of Self-Confidence" (en español "La habilidad de la autoconfianza") tiene más de 29 millones de visitas y fue nombrada por Forbes como "Una de las mejores charlas TED sobre el sentido de la vida". Cesalina Gracie, empresaria en empoderamiento femenino, experta en artes marciales.

Matthew Hussey, es autor bestseller del New York Times, conferencista y coach especializado en confianza e inteligencia relacional. Su canal de YouTube es el número uno en materia de vida amorosa y tiene más de 500 millones de visualizaciones; Nuseir Yassin, fundador de Nas Company y creador global que inspira a millones con sus storytelling y su misión de conectar culturas; ellos y muchos más compartirán sus ideas en torno a temas fundamentales como liderazgo, innovación, libertad, educación, prosperidad, salud, arte y tecnología.

El Festival de las Ideas es ejemplo del gran compromiso del Centro Ricardo B. Salinas Pliego con la divulgación de las ideas que lleven al bienestar y la prosperidad incluyente. Un encuentro de disfrute y reflexión que acerca al público con figuras relevantes de la cultura, la educación, la tecnología y la ciencia. Es un espacio dinámico y propositivo, en donde el público encuentra inspiración para lograr sus objetivos y transformar su visión del mundo.

A este festival lo inspira la libertad y la defensa de ésta, la prosperidad incluyente así como la discusión y reflexión de ideas. Los ejes que componen el Festival de las Ideas son: libertad, prosperidad, educación, economía, innovación, salud y liderazgo.

Este festival está interesado en las nuevas generaciones, en sembrar en los jóvenes está la semilla de una sociedad más libre, justa y más próspera, que vivan la experiencia de estar ante intelectuales y pensadores de primer nivel es lo más importante.

Otros países en el mundo tienen festivales similares: en Canadá se realiza el C2M; Estados Unidos cuenta con Pop Tech; Alemania lleva a cabo el Digital Life Design; Holanda organiza Picnic e Israel gestiona Kinnernet; sin embargo es el Festival de las Ideas el más importante del mundo en su categoría que impacta con buenas ideas a millones de personas en todo el continente americano a través de una amplia proyección en televisión, streaming y redes sociales.

El director del Festival de las Ideas es Ricardo Obert Martínez, quien también es el actual director general del Sistema Nacional de Coros y Orquesta Esperanza Azteca. Su interés por la divulgación de la cultura, las ideas y las artes lo han llevado a colaborar en múltiples fundaciones y participar como conductor en radio y televisión.