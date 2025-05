Estados Unidos aprobaría proyecto de ley para imponer un impuesto de 37% a las transferencias electrónicas que realizan los migrantes: Tatiana Clouthier

Tatiana Clouthier Carrillo, Directora del Instituto de Mexicanos en el Exterior (IME), declaró que en el mes de enero de 2025 fue propuesta en el Congreso de Estado Unidos una iniciativa para imponer un impuesto de 37% a todas las transferencias electrónicas que realizan los migrantes hacia el exterior.

Así lo declaró la exsecretaria de Economía de México en entrevista con Óscar Mario Beteta en Heraldo Radio. Si bien esta iniciativa, propuesta por un legislador texano, se está discutiendo en el Senado estadounidense, todavía no se aprobado:

"Viene como un paquete fiscal en términos de protección a la frontera y es vinculante al tema migratorio (...) La iniciativa dice que aquel país que haya enviado a más migrantes a Estados Unidos en el año fiscal previo es el que sería castigado con ese 37% para atender temas de la frontera, como la Border Patrol (patrulla fronteriza)", dijo.

La funcionaria añadió que si bien fue en enero cuando entró a debate la propuesta, no se ha aprobado y mucho menos hay que perderle la pista: "No ha hecho ruido en este momento, entró en enero pero es algo que no hay que perder de vista porque ahí está la iniciativa".

Iniciativa del 37% de impuestos a remesas se encuentra en dos comisiones

Si bien esta iniciativa, propuesta por un legislador texano, se está discutiendo en el Senado estadounidense, todavía no se aprobado, explicó Clouthier. FOTO: Cuartoscuro

Tatiana Clouthier aseguró que la iniciativa presentada el 15 de enero de 2025 y que considera el 37% de impuestos a remesas está siendo discutida en estos momentos en dos comisiones del Congreso de los Estados Unidos: en la de Servicios Financieros y en la de Seguridad Nacional (Homeland Security).

Tal vez por el tema de la seguridad no se le ha dado tanta visibilidad, comentó la titular del IME: "Se trataría de una cantidad impuesta a las transferencias electrónicas para financiar las actividades en la frontera. Tiene un direccionamiento muy claro sobre qué hacer con ese recurso en caso de que se apruebe", añadió.

Y es que ese dinero se destinaría precisamente a reforzar diversos programas o a rubros del presupuesto destinados a la seguridad fronteriza.