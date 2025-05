Propongo un sistema de indicadores que sancione a quien actúe mal y se premie a quien lo haga bien: Juan Carlos Reyes Torres, candidato a Magistrado

Juan Carlos Reyes Torres, candidato para Magistrado del Tribunal de Disciplina Judicial de la Ciudad de México, declaró en entrevista con Maca Carriedo en Heraldo Radio que una de sus propuestas de cara a la elección judicial 2025 es crear un sistema de indicadores que sancione a quien actúe mal pero también que se encargue de premiar a quien lo haga bien.

Además, el Magistrado federal de justicia administrativa, sugiere incrementar el presupuesto destinado para cubrir el funcionamiento de toda la estructura judicial de la Ciudad de México, la cual abarca a más de 10 mil trabajadores, ya que expuso que el presupuesto que actualmente se le destina es pequeño, con rezagos, el cual cuenta con carencias y necesidades, por lo cual se debe fortalecer.

Otra de sus propuestas es que los juzgadores también cuenten con una oficina de gestoría; de representación legal para atender a la gente común que cuenta con dudas jurídicas, ya que las instancias del Gobierno federal y Defensoría de oficio no son suficientes:

"La gente común y corriente no distingue los tres órdenes de gobierno y no saben a donde acudir, entonces a nosotros no nos cuesta nada de trabajo escucharlos y orientarlos para que lleguen a buen puerto sus temas", expuso en Heraldo Radio.