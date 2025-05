Legado de Tina Girouard regresa al Tamayo

Cuarenta y dos años después de haber convertido el Museo Tamayo en un espacio colaborativo con Vámonos a México(1983), la artista estadounidense Tina Girouard (1946–2020) regresa simbólicamente al recinto con SIGN-IN, una exposición que reinterpreta su legado desde una perspectiva crítica, feminista y colectiva. La muestra estará abierta hasta el 14 de septiembre.

Curada por Manuela Moscoso, directora de CARA (Center for Art, Research and Alliances), junto con Andrea Andersson y Jordan Amirkhanian del Rivers Institute for Contemporary Art & Thought, la exposición —de carácter no lineal— abarca cinco décadas de trabajo e incluye textiles, dibujos, instalaciones y símbolos que reflejan su visión del arte como forma de vida y resistencia.

“Girouard fue una figura clave del arte experimental de los años setenta y miembro del colectivo 112 Greene Street en Nueva York. Aunque fue marginada por el sistema dominante, nunca dejó de crear. Su obra, basada en la colaboración y en materiales humildes, aborda temas como el lenguaje, el cuidado y la memoria”, explicó Moscoso.

Uno de los núcleos importantes de SIGN-IN, señaló la también editora, es su “alfabeto simbólico”, una serie de dibujos que representan conceptos como “casa”, con los que Girouard proponía lenguajes visuales alternativos para narrar el mundo desde la intuición y la memoria.

“Su práctica se desarrollaba en espacios cotidianos -la cocina, el suelo, los archivos- con materiales simples y preguntas fundamentales: ¿cómo se sostiene la vida?, ¿quién cuida lo que habitamos?”, señaló.

Y agregó: “Para Girouard, el arte no era solo una experiencia estética, sino también un acto profundamente político. Consideraba que el arte implicaba mantenimiento: cuidar un espacio, limpiar una superficie, sostener un objeto. Esa ética del cuidado atraviesa toda su obra”.

Y contó que, una de las imágenes poderosas de la muestra, es una donde ella permanece barriendo bajo un puente en Nueva York, “un gesto de resistencia frente a un sistema que la ignora. Ese acto de sostener -tantas veces invisibilizado- se convierte en una declaración artística”, afirmó la curadora.

Amy Bonwell, sobrina de Girouard y custodio de su archivo, recordó: “Ella sabía que su trabajo era valioso, aunque el mundo del arte no lo reconociera. Guardó cada pieza con cuidado. Creía en sí misma. Esta muestra es un acto de memoria y reparación: una oportunidad para releer a una mujer que convirtió el hogar en laboratorio y el cuidado en una forma de resistencia”.

“SIGN-IN no sólo es un homenaje a una figura clave del arte contemporáneo, es un acto que reivindica la visión que Tina tenía del arte como práctica política, colectiva y sostenida en el cuidado. Más que una retrospectiva, es un ejercicio de memoria activa y transformación”, concluyó Moscoso.

ELEMENTOS

Por Azaneth Cruz

EEZ