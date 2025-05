La esencia de Yeri Mua

Yeri Mua presentó su disco debut, titulado De Chava, donde explora más géneros además del reguetón. “Este álbum es para darle la oportunidad a la gente de que me conozca, que sepan mi esencia. La gente cree que será puro perreo mexa, y sí hay, pero también hay variación de sonidos, porque soy una persona que no solamente le gusta ese género, me gusta el pop o el R&B”, comentó en entrevista.

La cantante señaló que este disco tiene varias intenciones, pero la más marcada, es que la gente la conozca más, “quise que cuando escucharan este álbum se sintieran chavas y jóvenes, pero no es solamente para las mujeres. Creo que con este álbum muchas personas pueden ver mi esencia, los elementos que realmente forman parte de mi vida y de mi personalidad, pero también pueden identificarse porque soy genuina”.

Una de las características que la apodada reina del reguetón mexa, muestra en este álbum, es su capacidad de amar con intensidad. “Soy una mujer que se enamora mucho, tengo un corazón grande, pero las personas enamoradas vivimos con el corazón roto, porque es muy difícil que las cosas sucedan y más en esta época, hablo de cómo me rompieron, pero de que soy capaz de que mis alas vuelvan a crecer”.

En De Chava, Yeri Mua muestra uno de los temas que representa una de sus etapas más complicadas como figura pública. “‘Morrita’, es una canción que hice rotísima del corazón. El video musical también tiene un mensaje fuerte que me identifica, porque aparezco de cabello negro, que eso es muy simbólico para mis seguidoras, porque me volví viral y ese personaje fue juzgado y hasta sentí un rechazo a mi cabellera negra, ahora me muestro como una chava con las alas rotas, de cabello negro, porque así fue como me sentí antes de cambiarme el color y cuando me hice pelirroja, no fue sólo un cambio de tinte, sino de vida”, explicó.

Dentro de este álbum tiene una colaboración con la rapera Snow Tha Product, en donde Yeri interpreta un tema muy personal.

Dentro de este álbum, se encuentra una colaboración con la rapera Snow Tha Product, en donde Yeri también interpreta un tema muy personal. “Justo llegué al estudio y ya tenía este pensamiento de que ya sufrí mucho por hombres, entonces vamos a terapia y a lo que sigue. Yo soy paciente psiquiátrica desde hace tres años, así que ‘Modo Antidepresivo’, es como he estado todos estos años para no salir tan lastimada y me gusta. Hay veces que siento que mis novios me vuelven loca y a veces necesitas tu píldora antidepresiva”, comentó la artista.

“Snow la verdad súper chida. Ella se adaptó y en el video de ‘Modo Antidepresivo’, se ve como que ella estaba ahí, como mi amiga, apoyándome, y así paso yo mis procesos casi siempre, siempre hay una amiga de por medio echándome porras como ‘tú puedes, aunque estés rotísima, pero tú puedes’”, agregó la veracruzana.

La amistad es uno de los valores más recurrentes dentro de “De Chava”, en donde incluso, hay una canción completamente dedicada a estos vínculos afectivos. “Varias canciones de aquí son para mis amigas, por ejemplo, en la de ‘Culeadoras’, digo sus nombres porque tenía que hacerles la mención honorífica. Ellas han estado ahí en las buenas, en las malas y en las peores (…) tengo mucha cercanía con ellas”, señaló la reguetonera.

Además de este nuevo álbum, Yeri se presentará el próximo 30 de mayo en el Pepsi Center, evento que tiene bastante ansiosa a la cantante. “No, nervios fíjate que solo me dan antes de subirme a la tarima, pero no, estoy feliz, estoy contenta, ya quiero que suceda porque soy muy desesperada. Creo que me vuelve más loca el estar esperando a que pase, a que realmente pase”, declaró la artista.

A pesar de seguir acumulando varios logros dentro de su carrera, la artista musical número uno de TikTok, tiene un considerable número de detractores, los cuales, según Yeri Mua, son un impulso. “Creo que si no fuera por el hate tampoco hubiera llegado tan lejos. La desaprobación y el rechazo es a mí lo que más me motiva a seguir adelante y esforzarme más, porque el no ya lo tienes ganado, es más difícil ganarte un sí (…) yo creo que en cada generación siempre hay uno que es la oveja negra (…) alguien súper liberal, súper irreverente, que hace tonterías, entonces, creo que esa es mi misión en la vida, ser esa mujer que va a venir a causar un impacto en los demás”.

La verdad tenía pocas expectativas porque pensé en algún momento que no me conocían allá, pero no, me fue súper bien. Yeri Mua sobre su gira en E.U.

“De Chava”, se encuentra disponible en todas las plataformas digitales.

Voy a cantar todas las canciones que van a salir en el álbum ‘De Chava’ y bueno, estoy muy emocionada.

Yeri sobre su próximo concierto en el Pepsi Center

Yeri Mua tiene más de 27 millones de seguidores en TikTok

A menos de nueve horas de su estreno, “Morrita”, acumuló casi 300 mil reproducciones en YouTube

Lanzó su propia línea de cosméticos en colaboración con Beauty Creations

Participó en la última temporada de “¿Quién es la máscara?”

“De Chava”, tiene 15 canciones

La Joaqui será una de las invitadas sorpresa el 30 de mayo en el Pepsi Center

