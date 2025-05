Guillermo Saccomanno ofrece una mirada sobre el mal social

Para Guillermo Saccomanno (Argentina, 1948), la sociedad se sostiene en silencios y apariencias que encubren una corrupción latente, la cual no requiere grandes actos para revelarse: basta la irrupción de lo distinto para que aflore la verdad. Esta es la premisa de Arderá el viento, novela con la que ganó el Premio Alfaguara 2025 y que presentó en la Librería El Sótano de la Ciudad de México. La trama, contó, gira en torno a la familia Esterházy, recién llegada a administrar el viejo hotel de un pueblo, cuya sola presencia desestabiliza a la comunidad y expone sus prejuicios y violencias.

“La literatura no cambia el mundo, pero puede incomodar, y a veces esa incomodidad ya es una forma de acción”, afirmó el autor, quien con tono directo, sentido del humor filoso y una clara vocación crítica, definió su obra como “una novela sobre lo que no se dice, sobre los silencios que sostienen una sociedad enferma”.

Autor de títulos como El oficinista (2010), el también ensayista recordó que la trama del libro se desarrolla en un pueblo costero de Argentina, donde la calma es sólo apariencia. “Pudo haber sido cualquier lugar, lo que me interesa es lo que se oculta bajo lo cotidiano. Este pueblo no es una excepción, es la norma: todos saben, todos callan, todos murmuran. Y cuando llega algo o alguien que rompe ese equilibrio aparente, todo se desmorona”, explicó.

El elemento disruptivo, recordó, es la familia Esterházy, una pareja enigmática, sin pasado conocido, que llega con sus dos hijos a administrar un viejo hotel, cuya irrupción saca a flote los prejuicios, los temores y la violencia latente de la comunidad.

“Ellos no hacen nada extraordinario. Sólo están. Pero su sola presencia funciona como un espejo deformante que revela lo peor del otro”, afirmó el escritor, quien insistió en que Arderá el viento, no cuenta una transformación, sino una exposición, ya que “no se pudre algo que estaba sano, sino se revela lo que ya estaba podrido”.

Durante la conferencia, se le preguntó por la fuerte presencia de las mujeres en la novela, a lo que Saccomanno respondió: “Uno de los personajes centrales es una mujer que usa su cuerpo como arma de resistencia. No es una heroína ni una víctima. Su inteligencia no es la de los libros, es la del cuerpo, la que se ejerce con astucia para sobrevivir. Esa también es una forma de política”, apuntó el Premio de Novela Alfaguara 2025, quien subrayó que, aunque nadie se queda al margen de las tensiones sociales, son las mujeres de Argentina, de México y del mundo quienes verdaderamente mueven las estructuras.

“Las madres y las abuelas son un modelo. Han sido, son y serán un referente mundial. Si pensamos en cómo se organizan las madres buscadoras acá, por ejemplo, son muy cojonudas. No quiero decir que los hombres no hagan cosas, ni que no colaboren o protesten, pero creo que esa actitud de las mujeres, de ponerle el pecho a la lucha, no es cualquier cosa”, reiteró.

Sobre el estilo fragmentado de la novela, explicó que responde a una búsqueda tanto estética como política. “Quería escribir con cortes. Con frases que golpean y se van. Que no den respiro. La forma también dice algo del mundo que estoy mostrando: un mundo quebrado, interrumpido”.

Influenciado por autores como William Faulkner, Juan Rulfo, Carson McCullers, David Lynch y Roberto Arlt, Saccomanno reconoce que en la novela conviven el policial, el realismo sucio, la literatura gótica y el melodrama. “Me interesa ese cruce entre lo alto y lo bajo. Que la literatura sea también folletinesca, grotesca. Porque la vida es así”, señaló el escritor.

“Arderá el viento es una especie de metáfora de lo que estamos viviendo aquí, allá y en todas partes. Un pueblo chico finalmente es una metáfora. Sólo hay que extrapolarlo, hacer un plotter de eso y lo veremos claramente”, dijo.

En torno a la situación política, económica y social que atraviesan México y Argentina comentó: “Los últimos gobiernos de mi país no dieron soluciones económicas. El poder está cada vez más concentrado en pocos puños. Si no hay un reparto equitativo de la riqueza, con gobiernos como éste que liquida los ministerios de trabajo, de salud, etcétera, si ayer estábamos al borde del abismo, hoy dimos un paso al frente. Yo creo en la lucha de clases y creo que, en Argentina, al menos que se forme un frente de una vez, estamos lejos de una salida”.

Respectó a México comentó: “Ustedes tienen al monstruo al lado, nosotros somos el verdadero patio trasero, pero no la pasamos mejor que ustedes, ni ustedes mejor que nosotros. Pero, con mi visión desde afuera, de paseante, noto una especie de optimismo por Claudia (Sheinbaum)”.

Por último, recordó que tanto la literatura mexicana, como el escritor Juan Rulfo fueron fundamentales durante su formación como escritor: “Leí a Rulfo cuando era muy joven y no volví a ser el mismo. Pedro Páramo me enseñó que lo fantástico no necesita espectros cuando se tiene un pueblo con muertos que hablan en susurros”.

ELEMENTOS

La obra de Guillermo Saccomanno abarca géneros como el realismo sucio, el thriller psicológico, el policial, el melodrama y la literatura gótica.

Su escritura se caracteriza por un tono directo y una mirada crítica hacia las estructuras sociales, usando un estilo fragmentado que refleja la fragmentación del mundo que describe.

Su obra se sitúa dentro del panorama de la literatura argentina contemporánea, con fuertes vínculos a las tradiciones literarias latinoamericanas.

Además de su faceta como novelista, el argentino ha trabajado como ensayista y periodista, lo que le ha permitido abordar temas desde una perspectiva crítica y analítica.

Ha recibido premios como el Nacional de Literatura de Argentina 2001 por su novela El buen dolor, y el Biblioteca Breve 2010 por su novela El oficinista, entre otros.

Por Azaneth Cruz

