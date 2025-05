El teatro universal de Emilio Carballido

Cuando Maryse Ravera era estudiante de Letras en Francia conoció la obra de Emilio Carballido (1925-2008) y quedó fascinada. La primera obra que leyó fue “Silencio pollos pelones, ya les voy a echar su máiz”: “Me fascinó porque es una denuncia, pero una denuncia no militante; no quiere decir voy a cambiar el mundo, Emilio decía que ninguna literatura podía cambiar el mundo, y me gustó mucho su manera de escribir con humor”, recuerda.



Después de esa primera lectura, la actriz y traductora decidió escribirle a Emilio y rapido recibió una respuesta: “Este hombre me fascinó por su cultura, por su humanidad, por su humor, por su manera de acoger, cuando le pregunté si podía traducir “Orinoco”, me dijo que sí, qué confianza. La relación entre nosotros fue buena inmediatamente porque él se dio cuenta que yo no era una francesa que llegaba diciendo, ‘nosotros los franceses sabemos lo que el teatro quiere decir’”.



Desde entonces surgió una amistad intelectual que se fortaleció con las constantes visitas que ambos se realizaban. Así, en 1982, Ravera montó “Orinoco” sobre un río, muy cerca de la ciudad de Rouen, capital de la región de Normandía, donde reside la compañía Catherine Delattres. Ahora, está de visita en México con su agrupación para participar en el homenaje al dramaturgo y novelista con motivo del centenario de su natalicio.



Después de presentarse en Veracruz, tierra de Carballido, la compañía presenta en francés, con subtítulos, su versión de “Te juro Juana que tengo ganas”, en el Teatro del Bosque Julio Castillo, el 28 de mayo próximo a las 20:00 horas. “Hay una cosa que me gusta en la obra de Emilio y que suena mucho en Juana, es esa ternura profunda que que tiene con las mujeres, pero no es una posición de autor que quiere decir, ‘Soy feminista’. Juana suena después del #metoo, pero suena de una manera rara porque esta obra está escrita por un autor mexicano en 1965, antes de 68”.



En cada montaje de Carballido, Ravera se encargó de la traducción: “Yo no soy una traductora profesional, soy una la traductora enamorado de un autor, es distinto, mi mi objetivo era traducir lo más fiel posible e intentando entender todo los matices, trabajamos juntos, con Emilio, hay veces en los que yo le dije, ‘No sé, no sé, no entiendo bien’ y él me explicaba. Es decir, que mi traducción quería dar los matices del humor preciso de Emilio, pero hay cosas que no se pueden traducir”.



Con siete actores en escena, la también directora explica que su versión buscará mostrar lo que Carballido buscó contar: “No dice cosas solo para reír, hace reflexionar porque es una obra sobre el ser y el parecer y eso lo dicen los personajes en un momento de la obra: ¿Quién voy a hacer ahorita? ¿Quién soy? Bueno, eso me parece muy profundo. Es decir, que Emilio escribe cosas profundas bajo una forma ligera y eso me encanta verdaderamente”.

-La compañía Catherine Delattres fue fundada en 1990

-Además de Carballido en su repertorio hay obras de Shakespeare y Chejov

-La función en la Ciudad de México se realiza el 28 de mayo con entrada libre

PAL