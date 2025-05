Advierten riesgo por precio del espectro radioeléctrico

La iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión no contempla la reducción del costo del espectro radioeléctrico, “uno de los grandes problemas de la industria”, el cual, sigue siendo el más caro de América Latina, aseguró Gabriel Székely, director general La Asociación Nacional de Telecomunicaciones (Anatel).

En entrevista con El Heraldo de México, Székely indicó que la Anatel está participando en el Senado, con sus puntos de vista sobre la iniciativa, y celebró que la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) hayan cambiado temas que causaban confusión como la eliminación del artículo 109 que promovía la censura en las telecomunicaciones.

Sin embargo, dijo que aún persisten elementos negativos como el precio del espectro radioeléctrico, a través del cual se transmite voz y datos, como en teléfonos, computadoras, radio y televisión “ya que ocasiona que no haya inversiones”.

Reconoció que, a pesar de que la industria de telecomunicaciones ha advertido al gobierno que los altos costos del espectro restan competitividad, “el tema se ha visto un medio recaudatorio”.

Refirió que empresas como Telefónica devolvió todo el espectro concesionado, y AT&T regresó una parte, dejando de pagar grandes cantidades.

“En México el sistema, es que tú (empresa) pagas las frecuencias del espectro cuando ganas una licitación. Pagas el guante, que es el pago inicial de 20 por ciento, y 80 por ciento restante, cada año, como derechos. Eso lo hace caro porque además evolucionan los derechos con la inflación” expuso.

Un cambio, señaló, es que con la reforma en las 311 páginas no se habla de “derechos” y se dice que la Secretaría de Hacienda tendrá opinión, pero esta no será vinculante “o sea, ya no va a ser el jugador principal y eso promete mucho”.

Otro aspecto relevante, “es que para la Comisión Federal de Electricidad (CFE) se plantea dar espectro gratuito, cuando éste sea para la cobertura social, suena bien; no obstante, a las empresas les preocupa que eso no se desborde a ir a áreas que ya están cubiertas por empresas privadas que han invertido. Lo que se pide es que haya las mismas condiciones para todos, y cuando se trate de un uso comercial, que haya neutralidad”.

Por Yazmín Zaragoza

yazmin.zaragoza@heraldodemexico.com

EEZ